Ana Sayfa » Oyun Yeni Türk Oyunu Ulukayın Fragmanı Yayınlandı! Oyun Yeni Türk Oyunu Ulukayın Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 9 Görüntüleme

Günümüzde birden fazla aksiyon oyunları bulunmakta bu oyunlar arasında Türk yapımı oyunlarda adından söz ettirmekte. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Ulukayın oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak Ulukayın’ın konusunu sizlere kısaca bahsedelim; Ulukayın 13. yüzyılda Ahlat hudutları içerisinde varlığını sürdüren Kayı Obası, Cengiz Han komutasında Moğolların saldırısına uğrar. Halkını ve obasını korumaya çalışan Ertuğrul Bey, sırra kadem basan abisini bulmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Bu puslu yol, onu esrarengiz bir Tarikat ile karşılaştırır ve oyunun hikayesi başlar.

İlk olarak akıllarımıza takılan soru şu oluyor yeni çıkacak olan oyun gerçek Kayı Obası tarihini yansıtacak mı? Sorunun cevabı ise henüz tam bir netliği olmamakla beraber tahminimizce gerçek tarihi birebir yansıtmayacak olacağıdır.

Bunun yanında oyun içinde Türkçe seslendirme olması beklenmekte, ve oyun açık dünyada yer alarak oyunu sürdürebileceksiniz.