Yeni Valorant Ajanı Harbor Hakkında Her Şey – Yetenekleri ve Daha Fazlası

Valorant’ın yeni Ajanı Harbor, Bölüm 5’te ortaya çıktı. Çok beklenilen su elementi özelliğiyle muhteşem bir kontrol uzmanı olacak gibi görünüyor. İşte yeni ajan Harbor hakkında bilmeniz gereken her şey…

Resmi Adı: Harbor

Bir Radyant Öncü olan Fade, en son eklenen ajandı, ancak artık Harbor olarak bilinen Ajan 21, çok yakın bir gelecekte savaşa katılmaya hazır olduğundan, bu ayrıcalığa çok daha uzun süre sahip olmayacak.

İlk başta, çoğu kişi Riot’tan gelen erken bir posterin Ajan 21’in kimliğini verdiğini varsaydı. ‘Varun Batra’ adı, 30 Temmuz’da Uygulama Alanında bir e-postada göründü ve yeni bir ajan olacağı düşünüldü.

Ancak, 10 Ekim’de yeni bir görsel ortaya çıktı. Bu görselle ajanın Hintli olduğu ve Harbor ismini taşıdığı görüldü. Harbor’un Türkçe karşılığı “Liman” olduğu için su elementine bağlı yeteneklerine son derece uygun görünüyor.

Kontrol Uzmanı Olacak!

11 Ekim’de bu açıklamadan kısa süre sonra bir sinematik video geldi ve karakter neredeyse dört dakikalık ilgi odağı oldu. Bu videoda onun Hint mirası hakkında onay aldık ve hatta su bazlı yetenekleri hakkında biraz fikir edindik.

Harbor, oyunda “geniş açık alanları kapsayabilen” bir kontrol uzmanı olacak. Resmi geliştirici blogunda, “Jald hi milte hain” başlıklı bir resim yayınlandı. Hintçe’de “Yakında görüşürüz” anlamına gelen bir deyimdi.

Yetenekleri

Harbor’ın potansiyel yeteneklerinin bir ekran görüntüsü Ağustos ayında sızdırıldı ve oyunculara yeteneklerinin ne olabileceğine dair net bir görünüm sağladı. Ancak bunun sahte olduğunu öğrendik.

Dolayısıyla, şu an için Harbor’ın yeteneklerini kesin olarak söylemek mümkün değil. Kontrol uzmanı rolünü üstlendiğini kesin olarak bilsek de, kategorideki diğerlerinden ne kadar farklı olduğu henüz belli değil. Neyse ki, bunu öğrenmek için daha fazla beklememiz gerekecek gibi görünmüyor. Sinematik fragman yayınına dayanarak, önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını duyacağımızdan eminiz.

Riot ayrıca yakın gelecekte Mumbai’de yüz yüze bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor gibi görünüyor ve bu gösteri sırasında Harbor hakkında tam bir özet alacağız.

Videodan yola çıkarak Harbor şu yetenekleri beraberinde getirebilir:

1- Gelgit Duvarı

Videoda da karşımıza çıkan ilk yetenek, Harbor’ın bir su duvarı oluşturmasını sağlıyor. Duvarı istediği yönde bükebiliyor.

Ancak, bu su duvarı normal sudan, Neon’un veya Phoenix’in duvarından son derece farklı, çünkü mermiler duvarı delip geçemiyor. Bununla birlikte, su duvarı bir süre sonra çöküyor. Ancak bu birkaç saniye, kendinizi konumlandırmanıza yardımcı olmak için yeterli olacaktır.

2- Sağanak Kalkanı

Videoda gösterilen ikinci yetenek bir baloncuk. Harbor bir su kabarcığı içinde görülüyor ve hiçbir mermi balonun içine giremiyor.

Harbour’ın balonun dışına ateş edip edemeyeceği videoda net değil. Ve bunun sadece kendi kendine yeten bir yetenek olup olmadığından veya takım arkadaşlarının etrafına onları kurtarmak için baloncuklar koyabileceğinden hala emin değiliz. Ancak balon, tüm Valorant’ta kesinlikle benzersiz ve bazı ilginç oyun deneyimleri yaşatacak.

3- Gelgit Dalgası

Videoda görünen üçüncü yetenek bir dalga, bir su dalgası gibi görünüyor. Bu yeteneğin ne yaptığı hala net değil, ancak yeniden konumlandırma yeteneği gibi görünüyor ve düşmanların yerini değiştiriyor.

4- Disk Patlaması

Ve son olarak dördüncü yetenek – bu nihai olabilir veya olmayabilir – daha önce videoda bir motosiklet kovalamacası sırasında kullandığı disk şeklindeki bir cihazın kullanımı gibi görünüyor.

Motosiklet kovalamacası sırasında, cihaz bir düşman aracına kilitlendi ve onları oyalayıp etkisiz hale getirdi. Ancak bu örnekte Harbor, diski aynı anda birden fazla rakibi etkilemiş gibi görünen bir su birikintisi (?) içinde şarj ediyor.

Dördüncü yetenek, hâlâ belirsiz. Ancak bu yeteneğin ana faydası, geniş bir alanı kontrol etmek gibi görünüyor. Saldırı/savunma sırasında spike alanlarını temizlemek çok önemli olabilir.

Bu cihaz, oyun içinde bir düşmana kilitlenebilir, ancak bu yetenekle ilgili ayrıntılar belirsiz görünüyor.

Bütün bu yeteneklerinin isminin kesin olmadığının ve videodaki çıkarımlarımızdan oluşturduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

Peki Ya Çıkış Tarihi ?

Geçmiş yayın programlarına dayanarak, yeni ajan muhtemelen 5. Bölüm 3. Kısmın yayınlanmasıyla bizlerle buluşacak. Valorant oyuncuları yeni ajanı deneyimlemek için şimdiden sabırsız!