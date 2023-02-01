Yeni Yarış Oyunu The Crew Motorfest Duyuruldu!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta, özellikle FPS ve korku oyunları yanında araba oyunlarının çok büyük bir kitlesi olduğunu unutmamak gerekir. Bugünkü yazımızda sizler yeni yarış oyunu The Crew Motorfest oyunundan bahsedeceğiz.

Ubisoft’un açık dünya sistemine sahip The Crew serisinin yeni oyununu yakında çıkaracaklarını duyurdu. PC konsol platformu ile yeni nesil konsolları için de oyuncular ile buluşacak.

Oyun yapımcılarından gelen bilgilere göre diğer yarış oyunlarına nazaran daha gerçekçi grafiklerle ve gerçek sürüş hissiyatı verecek şekilde oyunu tasarladıklarını açıkladı. Oyunun hangi şehirde geçeceği konusunda yarış arabası tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biri olan, Hawai takımadalarındaki O’ahu adasına gerçekleşecek.

Özellikle düz yol yarışından ziyada uçurumların olduğu ve keskin virajlarla dolu ve her türlü hava durumunu içeren oyun yapısı ile oyuncuları bir hayli zorlayacak şekilde düzenlendi. Bunun yanında arkadaşlarınız ile de bu yarış oyununu oynayabileceksiniz.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise şirket 2023 yılı içinde oyuncular ile buluşturmayı planladıklarını açıkladı. Fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapmadılar.