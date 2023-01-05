Yeniden Tasarlanan Nio ES6’nın Fotoğrafları Sızdırıldı

Nio, modellerini NT 1.0 platformundan daha yeni NT2.0’a geçirme sürecindedir. ES8 zaten geçiş yaptı ve görünüşe göre sıradaki ES6 olacak. Yeniden tasarlanan Nio ES6, trafikte görüntülendi.

NT 2.0 platformu üzerine inşa edilmiş ağır kamuflajlı bir SUV’un resmi internette ortaya çıktı ve boyutu açıkça ES6‘ya baktığımızı gösteriyor. Bu tek fotoğraftan çok fazla bilgi toplamak zor, ancak yoldaki testler zaten devam ederken, yakında daha fazla ayrıntı elde edeceğiz.

10 Kasım’da Nio’nun CEO’su William Li, şirketinin 2023’ün ilk yarısına kadar beş yeni model piyasaya sürme planlarını duyurdu ve ES6 da büyük olasılıkla bunlar arasında olacak.

Daha önce teslimatların sırasıyla Mayıs ve Haziran 2023‘te başlaması planlanan EC7 ve yeni ES8’i gördük.

Güncellenen ES6, şirketin en uygun fiyatlı SUV‘si olduğu ve sürekli olarak ürün yelpazesinde en çok satan SUV olduğu için merakla bekleniyor. Nio ve Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) verilerine göre, ES6, Nio’nun Ocak-Ağustos 2022 arasındaki toplam 71.556 adetlik teslimatının %46’sını oluşturdu ve bu süre zarfında 32.877 adet model teslim edildi.