Yenilenen Tesla 3, Trafikte Görüntülendi!

Geçen yıl Aralık ayında, Model 3 makyajı gibi görünen fotoğraflar çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve otomobil üreticisinin sonunda giriş seviyesi elektrik aracını güncelleyeceği öne sürüldü. Şimdi Yenilenen Tesla 3, bir kez daha sokaklarda dolaşırken görüldü ve bu da internete daha da fazla fotoğrafın girmesiyle sonuçlandı.

Bazıları, Model 3‘ün güncellemesinin Model S’in yenilenmesi gibi bir şey olacağına inanıyor – neredeyse hiç görsel değişiklik yok, sadece başlık altı iyileştirmeler. Bununla birlikte, eğer durum buysa, Tesla neden ön ve arka tamponları örtmek için bu kadar ileri gitti?

Şimdiye kadarki söylentiler, bilgi-eğlence sistemi yükseltmelerine, yeni batarya iyileştirmelerine ve üretim optimizasyonlarına işaret ediyor. Yeni Model 3’ü üreten ilk tesis, Çin’in Şanghay kentinde bulunuyor.