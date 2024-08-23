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Yerli video oyun geliştirici stüdyo olan Son Işık, bir isim değişikliğine giderek Motion Blur adını aldı. Motion Blur’un sevilen işlerinden biri de Kabus 22 idi. Uzun bir süredir önemli bir proje üzerinde çalıştığı bilinen stüdyo, Temmuz ayında yayınladığı sürpriz bir fragmanla Black Sttae adlı AAA oyununu duyurdu. Şimdi ise yerli yapım Black State oynanış videosu yayınlandı. İşte detaylar…

Yerli Yapım Black State Oynanış Videosu Yayınlandı!

Yerli oyun şirketi Motion Blur yeni üst seviye oyunuyla oldukça güçlü geliyor. Black State adlı oyunla sektördeki büyük rekabete katılacak olan şirket, Türkiye için eşsiz bir işe imza atıyor. Black State üst seviye, AAA bir oyun olarak lanse edilmekte ve oyunun Alpha sürümünden bir oynanış videosu oyun severlerle paylaşılmış durumda.

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Tek oyunculu moda sahip olan Black State TPS aksiyon nişancı oyunu kısa bir zaman önce Nvidia tarafından da duyurulmuştu. Bu kapsamda şirket, Black State’in Nvidia RTX teknolojisi ile donatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre DLSS 3, Ray Tracing ve Reflex teknolojilerinin, oyunda aktif bir şekilde bulunacağı belirtilmişti. Yayınlanan oynanış videosunda da Nvidia’nın söz konusu teknolojileri net bir şekilde gözlenmekte. Nvidia GeForce tarafından yayınlanan yaklaşık 8 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Black State oynanış videosunun hali hazırda geliştirme sürecinde olan yani alpha sürümünden olduğunu yeniden belirtelim. Bazı noktalarda eksiklikler göze çarpıyor ancak bu noksanlıklar oyun yayınlanasıya kadar düzeltilecektir. Bununla birlikte geliştirici şirket Motion Blur’un son derece başarılı bir iş ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Oynanış videosunda görüldüğü üzere sahne ve bölüm tasarımları oldukça iyi görünüyor. Ayrıca buruş hissi ve oluşan hasar durumu da son derece ideal ayarda denilebilir.

Black State Nasıl Bir Oyun?

Henüz aktif geliştirme aşamasında olan bu yapım yerli video oyun geliştiricisi Motion Blur imzalı olacak ve yukarıda söylediğimiz gibi oyun Nvidia teknolojileri ile donatılmış durumda. Oyunu ana karakteri eski bir asker ve Architects grubu tarafından gizli bir göreve çağırılmakta. Bu görev esir alınmış olan bir bilim insanının kurtarılması olarak tanımlanmakta.

Black State’te herhangi bir yükleme ekranı bulunmadan bölümler arasında geçiş yapılmasını sağlayan gerçek zamanlı kapı mekaniği özelliği yer almakta. Bu özellik sayesinde oyun dinamik ve tekrarsız bir şekilde oynanabilecek. Animasyon ve dövüşlerin öne çıktığı Black State’te bölüm sonlarında boss savaşları yapılmakta. Peki Black State ne zaman çıkacak, bakalım…

Black State Ne Zaman Piyasaya Sürülecek, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Black State’in hali hazırda geliştirme sürecinde olduğunu ve henüz çıkış tarihi ve fiyatı ile alakalı bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun PC platformuna geleceğini ve Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Oyun hakkında yeni detaylar belli olduğunda biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.