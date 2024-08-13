Çin menşeli otomotiv devlerinden biri olan BYD’nin Türkiye’ye yatırım yapmasının ardından Chery’nin de ülkemizde fabrika kuracağı haberleri çıkmıştı. Hatta fabrikanın kurulacağı yer konusunda fizibilite çalışmaları yapıldığı ve Manisa ile Samsun’un düşünüldüğü aktarılmıştı. Bu konuda biz de siz Cepkolik okurları için bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise konu ile alakalı yeni haberler geldi ve yetkililer yatırım kararını doğruladı; Chery Türkiye’ye geliyor.

Yetkililer Doğruladı: Chery Türkiye’ye Geliyor

Türkiye’ye 27 yıl aradan sonra otomotiv alanında ilk yatırım yapan firma Çinli BYD olmuştu. Ülkemize 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak olan BYD, burada kuracağı fabrikada hibrit otomobiller üretmeyi planlıyor. Şimdi ise yeni bir yatırım daha geldi ve Chery’de Türkiye’de bir üretim tesisi kuracak. Daha evvel resmi bir açıklama olmasa da Chery yetkililerinin fizibilite çalışmaları yaptıkları bilinmekte idi. Şimdi ise doğrulanmış oldu.

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Chery’nin offroad SUV markası olan JAECOO’nun kısa zaman önce Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi ve Chery üst düzey yetkilileri yukarıda bahsettiğimiz yatırım hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Üretim merkezi kurmak için Manisa ve Samsun illerini değerlendirdikleri belirten Çinli yetkililer, imza aşamasına çok yaklaştıklarını aktardı. Bunların yanı sıra Chery yetkilileri, diğer illeri de değerlendirdiklerini aktardı.

Chery’nin Türkiye yatırımı hakkında açıklamalarda buluna yetkililer; yatırımın ortaklı mı yoksa tamamen kendilerinin mi olacağı konusunda kesin bir karara henüz varmadıklarını aktardı. Söylenene göre joint venture yani ortak girişim modeli hala masada. Chery, ortaklık konusunda kapılarının herkese açık olduğunu deklare etti.

Chery Manisa’ya ya da Samsun’a Fabrika Kuracak

Ortak yatırım modeli Chery için asında bir ilk değil. Örneğin marka İspanya’da da bir üretim tesisi kurdu. Daha evvel Nissan’nın üretim yaptığı fabrikada artık Chery araçları üretilecek ve bu fabrika kurulan yerel ortaklık ile işleyecek. Yani Chery joint venture modeline aşina, o yüzden Türkiye’de de böyle bir model tercih edebilir.

Chery otomobilleri ülkemizde oldukça sevildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına gelen Chery yalnızca 3 model ile piyasaya çıksa da, 2023 yılının en çoksatan 10. markası olmayı başardı. SUV modelleri ile Türkiye otomobil pazarına sağlam bir yer edinen marka 2024’ün ilk 7 ayında da en çok satış yapan 3. marka oldu. Chery, Türkiye’de 2024’ün ilk 7 ayında 41 bini aşkın araç satışı gerçekleştirdi.