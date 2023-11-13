Yılın En İyi Oyunları The Game Awards 2023 Adayları Açıklandı

2014 yılından bu yaba The Game Awards ve öncesinde de Spike Video Game Awards ismiyle düzenlenen, yılın en başarılı oyunlarının seçildiği ve ödüllendirildiği etkinlik için 1 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Her yıl Aralık ayında düzenlenen The Game Awards, bu yıl da 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Oyun sektörüne dair pek çok gelişmenin de duyurulacağı The Game Awards 2023 yılın en iyi oyunları adayları belli oldu.

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunları Adayları Hangi Oyunlar?

Oyun sektörü Oscarları olarak da tanımlayabileceğimiz The Game Awards 2023’e son 24 gün kaldı. Yılın en başarılı oyunları için adaylıklar bugün (13 Kasım Pazartesi) itibariyle açıklandı. İşte The Game Awards 2023 adayları:

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu Adayları

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-man 2

Resident Evil 4

Super Mario Wonder

Legend of Zelda Tears of the Kingdom

En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu Ödülü Adayları:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Ödülü Adayları:

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu Ödülü Adayları:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi Survivor

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü Adayları:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü Adayları:

Ben Starr – Final Fantasy 16

Cameron Monaghan – Jedi Survivor

Idris Elba – Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3

Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2

The Game Awards 2023 Yılın En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adayları:

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Müziği Adayları:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü Adayları:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü Adayları:

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü Adayları:

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü Adayları:

Diable IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

The Game Awards 2023 Yılın En Etkileyici Oyunu Ödülü Adayları:

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Devam Eden Oyunu Ödülü Adayları:

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

The Game Awards 2023 Yılın En İyi Topluluk Desteği Oyunu Ödülü Adayları:

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

The Game Awards 2023 Yılın En İyi İlk Bağımsız Oyunu Ödülü Adayları:

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Mobil Oyunu Ödülü Adayları:

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

The Game Awards 2023 Yılı En İyi VR/AR Oyunu Ödülü Adayları:

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu Ödülü Adayları

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü Adayları:

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aile Oyunu Ödülü Adayları:

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Dövüş Oyunu Ödülü Adayları:

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü Adayları:

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Sim/Strateji Oyunu Ödülü Adayları:

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin

The Game Awards 2023 Yılı En İyi Uyarlama Ödülü Adayları:

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Oyunu Ödülü Adayları:

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Etkinliği Ödülü Adayları:

2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds

Blast.TV Paris Major 2023

Evo 2023

The International 2023

Valorant Şampiyonası 2023

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Sporcusu Ödülü Adayları:

Faker

Zywoo

Demon1

Hydra

Rule

Imperialhal

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Takımı Ödülü Adayları:

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Antrenörü Ödülü Adayları: