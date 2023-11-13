Yılın En İyi Oyunları The Game Awards 2023 Adayları Açıklandı

2014 yılından bu yaba The Game Awards ve öncesinde de Spike Video Game Awards ismiyle düzenlenen, yılın en başarılı oyunlarının seçildiği ve ödüllendirildiği etkinlik için 1 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Her yıl Aralık ayında düzenlenen The Game Awards, bu yıl da 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Oyun sektörüne dair pek çok gelişmenin de duyurulacağı The Game Awards 2023 yılın en iyi oyunları adayları belli oldu.
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunları Adayları Hangi Oyunlar?
Oyun sektörü Oscarları olarak da tanımlayabileceğimiz The Game Awards 2023’e son 24 gün kaldı. Yılın en başarılı oyunları için adaylıklar bugün (13 Kasım Pazartesi) itibariyle açıklandı. İşte The Game Awards 2023 adayları:
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu Adayları
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-man 2
- Resident Evil 4
- Super Mario Wonder
- Legend of Zelda Tears of the Kingdom
En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu Ödülü Adayları:
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Ödülü Adayları:
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Aksiyon / Macera Oyunu Ödülü Adayları:
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi Survivor
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü Adayları:
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-man 2
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü Adayları:
- Ben Starr – Final Fantasy 16
- Cameron Monaghan – Jedi Survivor
- Idris Elba – Phantom Liberty
- Melanie Liburd – Alan Wake 2
- Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
- Yuri Loventhal – Marvel’s Spider-man 2
The Game Awards 2023 Yılın En Çok Beklenen Oyun Ödülü Adayları:
- Final Fantasy VII Rebirth
- Hades II
- Like a Dragon Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Müziği Adayları:
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü Adayları:
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü Adayları:
- Alan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Ses Tasarımına Sahip Oyunu Ödülü Adayları:
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu Ödülü Adayları:
- Diable IV
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
The Game Awards 2023 Yılın En Etkileyici Oyunu Ödülü Adayları:
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Devam Eden Oyunu Ödülü Adayları:
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
The Game Awards 2023 Yılın En İyi Topluluk Desteği Oyunu Ödülü Adayları:
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
The Game Awards 2023 Yılın En İyi İlk Bağımsız Oyunu Ödülü Adayları:
- Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Mobil Oyunu Ödülü Adayları:
- Final Fantasy VII: Ever Crisis
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
The Game Awards 2023 Yılı En İyi VR/AR Oyunu Ödülü Adayları:
- Gran Turismo 7
- Horizon Call of the Mountain
- Humanity
- Resident Evil Village VR Mode
- Synapse
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu Ödülü Adayları
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motorfest
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü Adayları:
- Armored Core VI
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Aile Oyunu Ödülü Adayları:
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
- Super Mario Bros. Wonder
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Dövüş Oyunu Ödülü Adayları:
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü Adayları:
- Baldur’s Gate 3
- Diablo IV
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Sim/Strateji Oyunu Ödülü Adayları:
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin
The Game Awards 2023 Yılı En İyi Uyarlama Ödülü Adayları:
- Castlevania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us
- The Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Oyunu Ödülü Adayları:
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- PUBG Mobile
- Valorant
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Etkinliği Ödülü Adayları:
- 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds
- Blast.TV Paris Major 2023
- Evo 2023
- The International 2023
- Valorant Şampiyonası 2023
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Sporcusu Ödülü Adayları:
- Faker
- Zywoo
- Demon1
- Hydra
- Rule
- Imperialhal
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Takımı Ödülü Adayları:
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Gaimin Gladiators
- JD Gaming
- Team Vitality
The Game Awards 2023 Yılı En İyi E-spor Antrenörü Ödülü Adayları:
- Potter
- Zonic
- Gunba
- XTQZZZ
- Homme