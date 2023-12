Yılın En İyi Oyunu BG3 Geliştiricisi The Game Awards’ta Konuşamadı, Twit Attı!

Oyun Oscarları da denilen The Game Award 2023’te yılın en iyi oyunu seçilen Baldur’s Gate 3’ün geliştiricisi olan Larian Studios’un kurucusu ve CEO’su Swen Vincke; etkinlikte konuşma yapmak için yalnızca 30 saniyesi olması nedeniyle istediği gibi konuşamamıştı. Swen Vincke, aslında yapmak istediği konuşmayı bugün attığı twitle; oyun kamuoyuyla paylaştı.

Baldur’s Gate 3, The Game Awards 2023’te Yılın Oyunu Ödülü’nü kazandığında stüdyonun kurucusu Swen Vincke’nin konuşma yapmak için yalnızca 30 saniyesi bulunuyordu. Bu zaman diliminde yalnızca teşekkür etme fırsatı bulan Swen Vincke, bugün sosyal medya sitesi Twitter’dan (X) yaptığı paylaşımla; aslında yapmak istediği konuşmayı paylaştı. Konuşmasının sonunda BG3’ün XBOX için çıktığı müjdesini de verdi. İşte o paylaşım ve Swen Vincke’nin söylemek istedikleri…

“Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanmak büyük bir onur. Öncelikle bize oy veren herkese teşekkür etmek istiyorum ve diğer tüm adayları da tebrik etmek istiyorum. Bu sene inanılmaz derecede rekabetçi bir yıldı. Bütün adaylar bu ödülü kazanmayı hak ediyordu.

Geoff Keighley ve The Game Awards’u organize eden insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ana akım bir etkinliğe çevirecek kadar büyük bir ödül töreni gerçekleştirdikleri için Geoff Keighley’e ve The Game Awards ekibine teşekkür ederim. 30 saniye çok kısa olsa da The Game Awards gibisi yok. İnanılmaz bir başarı.

#TheGameAwards ‘ta zırh giydim çünkü BG3, oyuncu topluluğumuz olmadan var olamayacak bir oyun. Topluluğumuza saygı duruşunda bulunmak istediğim için o zırhı giydim.

Böyle bir oyun yapmak için inanılmaz derecede tutkulu ve yetenekli bir ekibiniz olmalı. Larian Studios böyle insanlardan oluşuyordu. Bu konuda çok şanslıyım.

Emeği geçenler (credits) ekranımızda 2000’den fazla insanın ismi yer alıyor. Her zaman yeterli krediyi alamayan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Lokalizasyon ekibine, Kalite Kontrol ekibine, Müşteri Desteği ekibine ve Larian Studios’taki her bir geliştiriciye teşekkür ederim. BG3 siz olmadan var olamazdı ve hepiniz bununla gurur duymayı hak ediyorsunuz.

Bu ödülü, geçen ay vefat eden baş sinematik animatörümüz Jim dahil olmak üzere geliştirme sırasında kaybettiğimiz arkadaşlara, aile üyelerine ve kişisel olarak erken erişim kampanyamızı başlatmamızdan bir hafta önce vefat eden babama ithaf etmek istiyorum.

Etrafınızdaki insanlardan destek görmüyorsanız BG3 gibi bir şey yapamazsınız. Şahsen benimle birlikte oldukları için 5 özel kişiye, çılgın bir köpeğe ve tek gözlü bir kediye gerçekten teşekkür ederim.

Aktör ve aktrislerimize teşekkür ederim. Harika iş çıkardınız. Umarım yollarımız gelecekte tekrar kesişir.

Bize tam yetki verdikleri için DnD ekibine teşekkür ederim.

Oyunlar; kitaplar, müzik veya filmler kadar önemli olan benzersiz bir sanat formudur. Ben de dahil olmak üzere pek çok geliştirici, başkalarının kendi yaratımlarıyla yalnızca oyunların sunabileceği şekilde etkileşime geçmesini görmekten hoşlandıkları için oyun yapıyor.

Paranın yeni ve daha iyi oyunlar yaratmak için ihtiyaç duydukları yakıt olmasının dışında parayla pek ilgilenmiyorlar.

Teşekkür ederim.

Ayrıca BG3, Xbox için çıktı.”

Orijinal Metin İçin: https://twitter.com/LarAtLarian/status/1735128899984466295