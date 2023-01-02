YouTube, Android İçin Yeni Video Arayüzü Getiriyor!

Günümüzün en çok kullanılan uygulamalarının başında gelen YouTube, Android kullanıcıları için video izleme ekranında değişikliğe gidiyor.

YouTube, özellikle son günlerde değişikliğe gitti arayüzleri ile beraber kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüş aldı. 2022 yılı içerisinde düzenli olarak arayüzünde iyileştirmelere giden YouTube, Android kullanıcıları için kırmızı ilerleme çubuğunun rengini gri yaptı.

YouTube’u koyu temada kullanan kullanıcılar için ilerleme çubuğunun rengi gri olarak değiştirildi. Ayrıca yeni ilerleme çubuğu gizli sekmede açılan pencerelerde de kullanılabilecek. YouTube’un ana rengi olarak dikkat çeken kırmızı rengi sadece video izleme ekranında gri ile değişecek.

Şu an için bazı kullanıcılara getirerek test aşamasına giren YouTube, kısa zaman içerisinde tüm Android kullanıcılarına bu özelliği getirecek.

11 gizli YouTube özelliği