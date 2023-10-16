YouTube, markaların özel kültürel anları hedeflemesine olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni reklam modeli getiriyor

YouTube, “Spotlight Moments” adlı yeni bir reklam paketini tanıtmak için Google’ın yapay zeka yeteneklerinden yararlanıyor. Bu reklamcılık özelliği, Cadılar Bayramı, Oscar gibi büyük ödül törenleri veya spor etkinlikleri gibi belirli kültürel etkinlikler veya anlarla ilgili popüler YouTube videolarını otomatik olarak tanımlamak için yapay zekadan yararlanıyor. Reklamverenler daha sonra, videoların dinamik olarak güncellenen oynatma listeleri halinde düzenlendiği markalı bir YouTube kanalında bu konular veya etkinliklerle ilgili videolarda reklam yayınlayabiliyor.

Bir pazarlama ajansı olan GroupM, reklam müşterilerine Spotlight Moments‘a erişim sağlayan bu yapay zeka destekli teklifle ortaklık kuran ilk şirket oldu.

YouTube, yapay zekayı reklam girişimlerine istikrarlı bir şekilde dahil ediyor. Diğer yapay zeka odaklı kampanyalar arasında, her ikisi de reklamverenler için erişimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için Google yapay zekasından yararlanan Video Erişim Kampanyaları ve Video Görüntüleme kampanyaları yer alıyor.

Kasım ayında kullanıma sunulacak olan Video Erişim Kampanyaları, yalnızca yayın içi kampanyalara kıyasla daha fazla erişim ve daha düşük bin başına maliyet (CPM) sağlamak için yayın içi, akış içi ve YouTube Shorts‘u birleştiriyor.

Geçen ay tanıtılan Video Görüntüleme kampanyaları, test sırasında yalnızca yayın içi kampanyalara kıyasla %40 daha fazla görüntüleme ve %30 daha düşük görüntüleme başına maliyet elde etti.

Reklamcılıkta yapay zeka yeni olmasa da Google, üretici yapay zeka gelişmelerinin şirketin reklam satma ve yerleştirme yöntemlerini dönüştürdüğü “yeni bir çağa” doğru ilerliyor. Bu, Google Ads‘de doğal dil konuşma deneyimlerinin kullanılmasını ve Arama Ağı reklamları için varlıkların otomatik olarak oluşturulmasını içeriyor. Performance Max AI kampanyaları, yapay zekanın web sitesinden marka hakkında bilgi edinerek kampanyaları metin ve ilgili varlıklarla doldurmasını sağlıyor. Google ayrıca reklamları Search Generative Experience’a (SGE) entegre ederek arama motorunda sorgulama yapmak için diyaloga dayalı bir yol sunuyor.

Bu hamle, YouTube‘un, markaların hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyan yapay zeka odaklı çözümler aracılığıyla reklamcılık yeteneklerini ve tekliflerini geliştirme taahhüdünü temsil ediyor.