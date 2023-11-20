Video paylaşım platformu olan Youtube’un yeniliklerinden biri de oyun. Şirketin bu alanda başlattığı girişimler gösteriyor ki Youtube oyun alanında da var olmak ve adını duyurmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalar yaptığını bildiğimiz Youtube oyun testlerine start verdi.

Youtube Oyun Testleri 6 Oyun ile Başladı

Dünyanın en büyük ve en bilindik video paylaşım platformu olan Youtube oyun alanına da giriyor. Şirket, Youtube kapsamında bulunan mini oyunların testlerini ülkemizde de paylaşmaya başladığını deklare etti. 18 Kasım 2023 tarihi itibarı ile Youtube, 6 mini oyunun testlerini paylaştı. Youtube’un bu “game” özelliğinden şimdilik yalnızca Youtube Premium üyeleri faydalanabiliyor. Bununla birlikte bahse konu oyun paylaşımlarından İOS, Android ve masaüstü kullanıcıları yararlanabilmekte.

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Youtube oyun testi konusunda yaptığı açıklamada bu oyunlara nasıl erişim sağlanabileceğini anlattı. Buna göre, ana ekranın aşağı kısmında “Hazır oyunlar” sekmesini ya da keşfet kısmında yine “hazır oyunlar” bağlantısına tıklamak yeterli görünüyor. Şirket açıklamasında masaüstü Web’de, Android ve İOS cihazlarda bu özellikten yararlanılabileceğini bildirdi.

Youtube’un “game” alanına var olmaya başlamasıyla ilgili geçtiğimiz Haziran ayında haberler çıkmıştı. Bu kapsamda Google Playables özelliği ile Yotube üzerinden online oyunlar oynanabilecekti. Bu kapsamda çalışmalarını yapan şirket kullanıcılarına farklı bir eğlence alternatifi sunmuştu. Youtube şimdi de gerçekleştirdiği oyun testleri ile oyun alanında ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca Youtube Premium üyelerine açık.

Youtube’un Gaming Çalışmalarına Kullanıcı Yorumları

Youtube kullanıcılarının bir kısmı söz konusu gelişmeyi olumlu karşılasa da bir kesim ise bu fikre pek sıcak bakmıyor. Youtube’un video paylaşım platformu olarak kalmasını isteyen kullanıcı sayısı oldukça fazla. Bunun sebebi olarak, oyun içeren uygulamaların telefonda çok fazla ve gereksiz yer kaplaması gösteriliyor.

Ayrıca “oyun oynamak isteyen zaten o uygulamayı ayrıca indirir” düşüncesiyle şirketin bu alandaki faaliyetlerini desteklemeyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Kullanıcıların bir kısmı ise şirketin bu hamlesine şaşırmış durumda; çünkü Youtube podcast özelliğini platforma yıllarca eklememişti. Bundan dolayı oyun konusundaki bu çalışmalar bazı kullanıcıları şaşırtmış durumda diyebiliriz. Bununla birlikte kullanıcılar, bir platform ne üzerine iştigal ediyor ise o alanda ilerlemesinden yanalar. Bu şekilde hem içerik kalitesinin artacağını hem de uygulamaların cihazlarda gereksiz alan kaybı oluşturmayacağını düşünüyorlar.