Ana Sayfa » Oyun Youtube Oyun Uygulamasını Tüm Kullanıcılarına Sundu, 75’ten Fazla Oyun Var! Oyun Youtube Oyun Uygulamasını Tüm Kullanıcılarına Sundu, 75’ten Fazla Oyun Var! Emine Emre 4 Görüntüleme

Youtube geçtiğimiz yıl oyun uygulaması olan Playables’ı Premium kullanıcılarına sunmuştu. Bu sayede oyun dünyasına giren Youtube, program kapsamında 75’ten fazla mini oyun sunmakta. Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları artık Youtube’da oyun oynama keyfine varabilecek. Artık Youtube oyun uygulamasını tüm kullanıcılarına sundu.

Youtube Oyun Uygulamasını Tüm Kullanıcılarına Sundu, 75’ten Fazla Oyun Var!

Son dönemde oyun dünyası oldukça genişledi. Her ne kadar bazı büyük firmaların stüdyo kapatmaları ya da işten çıkarmaları olsa da beş yıl önceki döneme göre oyun dünyasının hızlı gelişimi yadsınamaz. Sektörün bu denli gelişimine kayıtsız kalamayan Youtube’da oyun alanına katılmaktan geri kalmadı.

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Playables programı ile sektöre giren Youtube, geçtiğimiz yıl bu uygulamaya başladı. Öncelikle bu hizmeti premium abonelerine sunuyordu ancak şimdi tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Program kapsamında çıtır çerezlik 75 civarı oyun bulunuyor. Playables uygulaması dahilinde santranç, bulmaca oyunları, Cut the Rope, Trivia Crack ve Angry Birds Showdown ve benzeri gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Youtube’da Oyun Nasıl Oynanır?

Playables uygulamasından masaüstü kullanıcıları ile birlikte Android ve iOS kullanıcıları da yararlanabilmekte. Uygulama kapsamında oyun deneyimlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için Youtube uygulamasında ya da web sitesindeki kenar çubuğuna tıklayıp, oradan Playables bölümüne girmek yeterli. Program dahilinde oyun severler oynadıkları oyunu kaydedip tekrar kaldıkları yerden devam edebilirler. Bununla birlikte skor takibi yapabilirler.

Youtube Playables programı kapsamında geçtiğimiz yıl daha az oyunu uygulamaya dahil etmişti ve yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca premiumlular faydalanmakta idi. Söz konusu uygulama Mart ayında sona erdi ve Playables’ta hem oyun sayısı artırıldı, kütüphane genişletildi, hem de daha fazla kullanıcıya sunuldu.

Oyuna olan ilgi arttıkça teknoloji şirketleri de kullanıcıların dikkatini çekmek için platformlarına oyun eklemeye başladı. LinkedIn de bile oyun oynanabiliyor artık. Keza The New York Times, Netflix, Hearts de sitelerine oyun bölümü eklediler. Böylelikle amaçlanan kullanıcıyı platforma çekmek ve abonelik hizmetlerinden faydalanmaya yöneltmek. Aynı zamanda da platformda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak.