YouTube Vanced Nedir? Nasıl Yüklenir?

En popüler video izleme programlarından birisi olan Youtube, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. İçerisinde birçok video içerik üreticisi bulunan YouTube, aradığınız hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir uygulamadır. Ayrıca YouTube Vanced ile beraber reklamsız bir şekilde bu olanaklardan faydalanabilirsiniz.

Kullanıcılar sahip oldukları internet erişimi bulunan akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla ve tabletlerle istedikleri videoyu istedikleri zaman izleme imkanını elde edebilirler. YouTube dünya genelinde kullanılan en geniş ve en kapsamlı video platformudur. Bununla birlikte video izlerken farklı kaynaklardan kullanıcının karşısına çıkan reklamların video izleme deneyimini kötüleştirmesi gibi bazı sorunlarla karşı karşıya kalınması olasıdır.

YouTube platformunun sunduğu tüm özelliklerinden eksiksiz bir şekilde yararlanmak ve YouTube’da yer alan videoları reklamsız bir şekilde izlemek isteyen kullanıcılar iki farklı yöntemi kullanmayı tercih edebilirler. Bunlardan ilki YouTube platformunun sunduğu Premium üyeliğinden yararlanmaktır. YouTube Premium üyeliği alan kullanıcılar YouTube’un sunduğu birçok farklı özellikten kesintisiz olarak yararlanabilirler ve videoları herhangi bir şekilde reklamla seyir zevkleri bölünmeden izleme imkanını elde ederler. YouTube Premium üyelik sahibi olmak için kullanıcıların her ay belirli bir miktar ödeme yapması gerekir. İkinci yöntem ise YouTube Vanced isimli uygulamanın kullanılmasıdır.

Vanced YouTube platformunda reklam kesintisi olmadan video keyfi yaşamak isteyen kişilere özel geliştirilen bir uygulamadır. YouTube platformunun kullanıcıları için geliştirdiği Premium özelliğinin sağladığı tüm avantajlardan ücretsiz bir şekilde yararlanmak isteyen kullanıcılar Vanced programını cihazlarına yükleyerek bu imkanı elde edebilirler.

YouTube Vanced Nasıl İndirilir?

Son gelen yeniliklerle beraber YouTube’da video izlemek çok zor hale geldi. Özellikle birçok kullanıcı çıkan reklamlardan dolayı çok şikayetçi durumda. Reklamsız video izlemek için her türlü yolu deniyorlar.

YouTube Vanced reklamsız video ve arka planda çalışma özellikleri taşıdığından dolayı YouTube platformunu son derece cazip bir hale getirmede önemli bir rol üstlenir. Bu nedenle birçok kişinin ilgi gösterdiği uygulamalardan biridir. YouTube Vanced uygulamasının kullanılması için öncelikle indirme adresine ihtiyaç vardır. İndirme işleminin yapılması sırasında en güncel dosyanın paylaşıldığı platformlar tercih edilmelidir. En güncel sürüm akıllı cihaza indirildikten sonra yükleme işlemine başlanabilir. İndirme işleminin tamamlanmasının ardından yükleme işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için akıllı telefondaki “Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver” kısmından onay verilerek yükleme izni açılmalıdır.

YouTube Vanced uygulaması akıllı telefon kullanıcılarının çok özel ve rahat bir YouTube deneyimi yaşaması için tasarlanmıştır. Farklı kaynaklar üzerinden yüklenmesi mümkün olan uygulamanın yüklenmesi ile kullanıcılar reklamsız video izlemenin yanı sıra birçok farklı özellikten ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler.

İlk olarak indirme sayfasından ya da farklı bir kaynaktan APK dosyası indirme işlemi yapılarak Vanced uygulaması indirilmelidir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra akıllı telefonun Ayarlar ve Güvenlik bölümünden “Bilinmeyen Kaynaklardan Yükleme Yapılmasına İzin Ver” seçeneği açılmalıdır.

Gerekli izinlerin verilmesinin ardından YouTube Vanced uygulaması yüklenmelidir.

Yükleme deneyiminin iyileştirilmesi için MicroG isimli uygulamanın yüklenmesi tercih edilebilir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra kullanılan cihazda YouTube Premium özelliklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmayı sağlayan YouTube Vanced uygulaması çalıştırılabilmektedir.

YouTube Vanced İle Neler Yapabilirim?

YouTube Vanced ile reklamsız bir şekilde videp izlemenin yanı sıra, birçok özellik daha kazanmış oluyorsunuz. Özellikle birçok kullanıcının aklında yer eden kalite düşmesi gibi sorunlar Vanced uygulaması ile yaşanmıyor. Vanced günümüzde birçok kullanıcı tarafından severek kullanılıyor.

Ayrıca YouTube Vanced’in en sevilen yanlarından biriside arka planda video oynatmaya devam etmesidir. Normalde sadece Premium üyeler bu özelliklerden faydalanırken Vanced ile beraber bu özellikten yaralanabiliyorsunuz. Ayrıca çevrim dışı video kaydetme, video yakınlaştırma, yüksek hassasiyet desteği, paralel kullanım ve HD modu gibi birçok farklı özellik sayılabilir. Bu özelliklerden yararlanılması için tek yapılması gereken belirli işlem adımlarının takip edilmesi ve YouTube Vanced uygulamasının indirilip yüklenmesidir.

Android Cihazlara YouTube Vanced Nasıl Kurulur?

Günümüzde birçok akıllı telefonun işletim sistemi Android işletim sistemidir. YouTube Vanced uygulamasını Android telefonlarda kolaylıla kullanabilirsiniz. YouTube Vanced’i indirmek için APK dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bu dosya birçok farklı kaynaktan temin edilebilir.

Uygulama yüklenirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta indirme işleminin yapıldığı dosyaların kaynağının güvenilirliğinden emin olunmasıdır. Vanced Manager ile gerekli APK’ları, güncellemeleri ve kurulumu rahatlıkla yapabilirsiniz.

iPhone Cihazlara YouTube Vanced Nasıl Kurulur?

Dünya üzerinde en çok kullanılan telefonlardan olan iPhone, kullanıcılarına birçok kolaylık sunuyor. YouTube Vanced uygulaması IOS kullanıcıları tarafından da yüklenebilmekte olup IOS işletim sistemine sahip cihazları kullanan kişiler cihazlarında kurulum yapmak için birçok farklı kaynağı tercih edebilirler. Kurulum dosyasını indirmek için IOS desteği sunan farklı kaynaklardan yararlanabilirler. Uygulamayı indirdikten sonra ise yükle butonuna basabilir ve kurulum işlemlerini başlatabilirler

Yükleme işleminin ardından farklı bağlantıları kullanarak sponsorluk amacıyla yüklenmiş olan 2 farklı uygulamayı indirmeleri gerekir. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra kullanıcılar YouTube Premium özelliklerini ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.

Bilgisayara YouTube Vanced Nasıl Kurulur?

Mobil cihazların yanı sıra PC üzerinden de reklamsız YouTube kullanımı için seçenekleri mevcut. Bunun için buradaki bağlantı üzerinden Brave Browser ya da SponsorBlock ve Enhancer for YouTube eklentilerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz: YouTube dislike butonuna elveda