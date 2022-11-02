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YouTube’dan yeni özellik – Kanalları ve kendi içeriklerini tek bir arayüzde gösterecek

Ahmet Ekinler

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YouTube'dan yeni özellik - Kanalları, tek bir kullanıcı arayüzünde gösterecek

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Ağustos ayında söylendiği gibi, ana YouTube uygulaması, ABD’de “Primetime Channels” olarak adlandırdığı ücretli akış hizmetlerine doğrudan abone olmanıza izin veriyor.

Mevcut İçerik Oluşturucu kanalları dizisini ve film/TV programı satın alımını tamamlamayı amaçlayan YouTube, “kaydolmanıza, göz atmanıza ve akış hizmetlerinden en sevdiğiniz TV şovlarına, filmlerine ve spor etkinliklerine göz atmanıza” izin verecek.

Primetime Kanallarınız, YouTube arama ve önerilerine entegre edilecektir. Ek olarak, “Primetime Channels ana sayfalarında küratörlüğünde fragmanlar, kamera arkası görüntüleri ve oyuncu röportajları içeren şovlar ve filmler yer alacak.” Ücretsiz reklam destekli içeriğe daha fazla odaklanılarak yakın zamanda yenilenen Filmler ve TV merkezinden kaydolabilirsiniz.

Jeff Shultz, Stratejiden Sorumlu Başkan ve İş Geliştirme Sorumlusu, Paramount Streaming konu hakkında şöyle diyor:

Bu yeni özellik bize YouTube’daki varlığımızı genişletme fırsatı vererek erişimimizi genişletiyor ve tüketicilere konu eğlencenin en iyisi olduğunda daha fazla seçenek sunuyor.

Bugün görünen avantajlardan biri, YouTube arayüzü ve mükemmel akış altyapısı aracılığıyla içerik izleyebilmektir. Google, YouTube’u “aradığınız şeyi bulmak için uygulamadan uygulamaya biraz bunaltıcı atlamaya” karşı mücadele etmek için içerik izlemek için tek yer olarak konumlandırıyor. Apple TV Kanallarını, Amazon Prime Video’yu ve hatta YouTube TV’yi takip ediyor.

Lansman sırasında Paramount+, Showtime, Starz, Moviesphere, AMC+, Vix+, Epix, Screenpix, Sundance Now, Acorn TV, IFC Films Unlimited, ALLBLK, Shudder, RCN Total, Hallmark Movies Now, Topic dahil olmak üzere 30’dan fazla Primetime Kanalı var. Tastemade+, The Great Courses, HereTV, AtresMedia, Magnolia Selects, Outside TV, Comedy Dynamics, Dove, CONtv, Fandor, Docurama, Screambox, Law & Crime, VSIN, Dekkoo, Up Faith & Family, Gaia ve Curiosity Stream.

Bu özelliğin ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de sunulacağını bekleyebiliriz. Özellikle ülkemizde canlı yayınları tek bir platformdan izlemek işimizi oldukça rahatlayacaktır.

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