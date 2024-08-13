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Valve’nin dijital oyun dağıtım platformu Steam, dünya çapında en çok kullanılan oyun platformu olarak zirvede yer alıyor. Ancak Steam’in fiyatları malumunuz, emsallerine göre biraz yüksek kalıyor. Gelen duyumlara göre Valve, oyun yayıncılarına Steam dışında indirim yapmayı yasaklamakta imiş; iddialar bu yönde. Bu sebepten dolayı da Valve’e toplu dava açıldı. Yüksek oyun fiyatları nedeniyle Steam davalık oldu, işte ayrıntılar.

Yüksek Oyun Fiyatları Nedeniyle Steam Davalık Oldu!

Global çapta en çok kullanıcıya sahip dijital oyun dağıtım platformu Steam’in adı davaya karıştı. Bilindiği üzere Steam Valve’nin bir hizmeti ve yüksek oyun fiyatları nedeniyle Valve’ye toplu dava açıldı. Bu dava aslında Steam kullanıcısı olan milyonarca oyun severi ilgilendirmekte.

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Valve’ye dava açılmasına sebep olarak, şirketin yayıcılara Steam dışında başka bir platformda indirim yapmayı yasakladığı iddiası gösteriliyor. Davanın ana konularından bir diğeri de Valve’in rekabet engelleyici bir politika izlemesi gösteriliyor. Valve’nin yürüttüğü tekelci politika ile oyun fiyatlarını yukarıda tuttuğu belirtilmekte. Valve, iddia edildiği gibi pazarı elinde tutmak için böyle aksiyonlar alıyor mu henüz belli değil; şimdilik yalnızca iddia aşamasında.

Florida, Kaliforniya ve Missouri’den toplam dört oyuncu, Valve’in iddia edilen tutumunu antitröst yasalarına aykırı görmüş ve bundan dolayı şirkete karşı dava açmış durumda. Seattle Federal Mahkemesi’nde açılmış olan davanın sonucu ne olacak, Valve tekelcilik suçlamasının altından kalkabilecek mi, bekleyip göreceğiz.

Valve Davayı Kaybederse Oyun Fiyatları Düşer mi?

Valve, Steam oyun satışlarından yüzde 30 komisyon almakta. Aslında bu komisyon oranı da Steam’in neden en pahalı dijital oyun dağıtım platformu olduğunu kanıtlamakta. Yayıncılar da oyunlarını Steam’de sergilerken mecburen komisyon tutarını fiyatlara yansıtmakta ve bunlardan dolayı da oyuncu istediği oyunlara gereksiz yüksek fiyatlarla sahip olabilmekte.

Yukarıda da bahsettiğimiz, dava açan dört oyuncu, Valve’in izlediği politikalardan dolayı tüm oyuncuların zarar gördüğünü ve karşılığında da tazminat talep ettiklerini belirtmekte. Bunların yanı sıra davacılar, mahkeme kararıyla, Valve’in izlediği bahse konu politikalardan vazgeçmesini ve PC oyun fiyatlarına sınır koyma yetkisinin olmamasını istemekte.

Bahse konu dava açıldığından bu yana hala Valve’den bir açıklama gelmiş değil. Bununla birlikte elbette şirket söz konusu suçlamaları kabul etmeyecek ve hukuki haklarını kullanarak kendini sonuna kadar savunacak. Davacıların başarılı olması yani Valve’in davayı kaybetmesi durumunda oyun sektöründe pek çok şey değişebilir.

Bu kapsamda dijital oyun dağıtım sisteminde farklılıklar yaşanabilir. Rekabet ortamı artacağı için oyun fiyatları düşebilir. Valve davayı kaybederse uzun zamandır sektörün lideri konumunda bulunan Steam, tahtından olabilir ve platformların pazar payları değişebilir. Valve daha evvel de bu şekilde bir suçlama ile karşılaşmış ve tüm suçlamaları reddetmişti. Bakalım bu dava da sonuç ne olacak.