Yüzüklerin Efendisi Oyun ve Film Hakları Satışa Çıktı

Yeni bir habera göre; Yüzüklerin Efendisi serisinin oyun, film satışı ve canlı etkinlik hakları satışa çıktı. Zaentz Co. şu anda Yüzüklerin Efendisi haklarına sahip ve bunları ACF Investment Bank’ın yardımıyla satıyor.

Kaynağımız, bu hakların doğru alıcıyla birlikte 2 milyar dolar fiyata kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Potansiyel alıcılara gelince kaynağımız; Amazon’un Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Amazon Prime televizyon dizisi nedeniyle Amazon’un talip olabileceğini iddia ediyor.

Daedalic Entertainment da şu anda Gollum’un oynadığı bir oyun üzerinde çalışıyor. Bu yüzden bir diğer alıcı da bu şirket olabilir. Warner Bros. da potansiyel bir alıcı. Popüler Lord of the Rings ve Hobbit film serilerinin yapımcılığını üstlendi ve WB Games de; Middle-earth: Shadow of Mordor ve Middle-earth: Shadow of War dahil olmak üzere bu dünyada geçen birkaç oyun geliştirdi.

Bu anlaşma, gelecekte bu seriye dayalı video oyunları ve filmlerin ortaya çıkması açısından önemli bir rol oynayacak. Umarız oyun ve filmin hakları; doğru alıcıya geçer ve çok daha iyi yapımları izleme/oynama imkanı elde edebiliriz.