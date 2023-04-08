Yüzüklerin Efendisi’nin Mobil Oyunu Geliyor!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi bilgisayar oyunlarından sonra mobil oyun dünyasında da adından söz ettirmek istiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Yüzüklerin Efendisi mobil oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusu tam belli olmasa da Oyunun geçeceği yer Orta Dünya olacak bunun yanında hikaye bazlı olan oyunda PVP modu da bulunacak.

Oyun içi özelliklere göz attığımız zaman her ne kadar grafikleri tam istenilen seviyede olmasa da mobil bir oyun için oldukça yeterli seviyede grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında kullandığımız silahlarda levellerin olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun yanında filmden tanıdığımız ve aynısı olmasa bile Aragorn, Legolas, Gimli üçlüsüne benzer karakterler göreceğiz.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket mobil oyunun 10 Mayıs’ta mobil dünyasında erişime açılacağını belirtti.