Ekim ayı sonunda Steam tarafından yapılan duyuru ile 20 Kasım itibariyle dolar kuruna geçiş yapılacağı deklare edilmişti. Bu açıklamanın ardından Steam’in Cadılar Bayramı indirimi başta olmak üzere oyun bazında indirim fırsatları gamerlar tarafından “son şans” olarak kullanıldı. Steam’in dolar kuruna geçmesine günler kala, ünlü oyun platformundan bir fırsat daha sunuldu. Kısa süreliğine ücretsiz Half Life alma imkanı veren Steam, bu imkanı saatler içerisinde kapattı.

Zam Öncesi Steam Ücretsiz Half Life Fırsatı Verdi

Dün akşam (16 Kasım Perşembe) saatlerinde Steam tarafından Half-Life bedava sunulmaya başlandı. Birkaç saat boyunca ücretsiz kalan ve kütüphanelere bedava eklenebilen oyunun bu özelliği kısa sürede kaldırıldı. Söz konusu kısa zaman dilimi içerisinde oyunu ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilen şanslı azınlık mutlu olurken, oyunu alamayan gamerlar ise hayal kırıklığına uğradı.

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Efsane oyunlar arasında yer alan Half Life’ın ücretsiz olarak verilmesi kısa sürede sona erdikten sonra oyun yeniden 105 TL’lik satış fiyatına döndü. 20 Kasım itibariyle Steam’in dolar kuruna geçmesi sonrasında Half Life’ın fiyatının kaç TL düzeyine çıkarılacağı ise merak konusu oldu.

Steam Hata Verdi, Oyuncular Hayal Kırıklığına Uğradı

Half Life’ın bedava olduğu zaman diliminde oyunu almaya çalışan pek çok oyuncu bunu başaramazken, Steam’in hata vermesinden dert yandı. Oyunu ücretsiz almaya çalışan gamerlar, hata ile karşılaştı ve bir müddet sonra tekrar denediklerinde oyunun fiyatının 105 TL olarak güncellendiğini fark etti.

5 TL üzeri herhangi bir oyun ile kombinasyon yapılarak oyunu ücretsiz alabildiğini belirten gamerlar da oldu. Bu durumun, satın alma limiti nedeniyle kaynaklandığı düşünülüyor. Farklı oyunlarla birlikte sepet oluşturarak oyunu bedava şekilde kütüphanelerine eklemeyi başaran gamerlar, bu kısa süreli fırsattan yararlanmasını bildi.

Half-Life Hakkında

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, 2000’li yılların öncesinde çıkan en iyi oyunlar arasında yer alıyor. Efsane oyunlar denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Half Life, piyasaya çıktığı 1998 yılından bu yana milyonlarca kişi tarafından oynandı. Aradan geçen 25 yıla rağmen halen rağbet gören oyunun, oyun tarihindeki yeri de yadsınamaz.