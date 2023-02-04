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Zeekr 003 SUV Resmi Olarak Tanıtıldı!

Geely'nin kuruluşu Zeekr'in sızdırılan SUV'si Zeekr 003, nihayet resmi olarak duyuruldu. Ancak yine de Geely'nin otomobil ismini değiştireceğini düşünüyoruz.

Cemre Yılmaz

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zeekr 003 suv

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Geely’nin yan kuruluşu Zeekr, bu yıl beklenen ve Zeekr 003 olarak adlandırılan iki yeni SUV modelinden birini nihayet tanıttı. Geely, 003‘ün modelin tam adı olmayabileceğini söylüyor, ancak 3 rakamı kesinlikle modelin adında olacak.

Yaklaşan Zeekr modelini tanıtan görüntüler, bazı agresif görünümlü farları ve uyumlu arka farlarla birlikte pürüzsüz bir profili gösteriyor.

Zeekr, bu SUV’nin Tesla’nın Model 3, Audi’nin Q3 ve BMW 3 Serisi gibi bir klasik olmasını ve performansı kompakt SUV’lardan görmeye alıştığımızın ötesine taşımayı istiyor. Üstelik Zeekr 003 SUV 0-100 km/h hızlanması, 4 saniyeden az sürüyor.

zeekr 003 suv
zeekr 003 suv
zeekr 003 suv

Konuya aşina olan kişilere göre, yeni Zeekr, Geely’nin Sichuan, Chengdu’daki tesislerinden birinde üretilecekken, duyuru tarihi henüz bilinmiyor ancak Zeekr’in arabayı göstermeye hazırlandığı ve İsveç’te kış testi için çıktığı göz önüne alındığında, olabilir. Arabayı görmemize çok az kaldı.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakCnevPost

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