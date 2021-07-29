ZTE Axon 30 5G, Eylül Ayında Küresel Pazara Çıkacak

ZTE, yeni nesil Axon 30 serisini öve öve bitiremiyor. Yeni nesil ekran altı kamera teknolojisiyle donatılmış bu muhteşem telefon, küresel pazarda da satışa sunulacak. Snapdragon 870 destekli telefon, Eylül ayında görücüye çıkacak.

ZTE, ekran içi kameralı ilk akıllı telefon olan Axon 20 5G‘yi geçen yıl piyasaya sürdü ve telefon dünya çapında piyasaya sürüldü. Bu nedenle, ZTE’nin geliştirilmiş versiyonu diğer pazarlarda da büyütmeyi planlaması pek şaşırtıcı değil.

Axon 30 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip bir 6.92 inç FHD AMOLED ekrana sahip. Telefonda 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ve 12GB RAM + 256GB depolama seçenekleri bulunacak.

Telefonun arkasında üç adet 64MP kamera ve 3CM makro fotoğraflar da çekebilen 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ekranın altındaki kamera 16MP sensörden oluşuyor. Telefonda 4200mAh pil var ve 55W hızlı şarj, Güç Dağıtımı ve Hızlı Şarj 4+ desteği bulunuyor. ZTE, telefonu Android 11 tabanlı MyOS 11 ile birlikte gönderiyor.