ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE Axon 30 Pro Plus UD Master Edition bugün duyuruldu ve online ön siparişleri başladı. Telefon, ekran altı ön kamera ile donatılmış, deri gibi bir arka panel ile birlikte geliyor ve 512 GB’lık artırılmış depolama kapasitesine sahip.

Ayrıca, telefon neredeyse küçük tabletler ligine giren devasa bir 6.92 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, standart 2400 x 1.080 (FHD+) çözünürlüğe sahip olmasına rağmen, 120Hz yenileme hızı ve ultra duyarlı 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ile bunu telafi ediyor.

ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition, ekran altı kamera teknolojisini daha da geliştiriyor ve teknolojinin önceki neslinde mevcut olan ekran pencereleme sorununu ortadan kaldırıyor. 120Hz maksimum yenileme hızı ve 400PPI piksel yoğunluğu (ekran alanının altında) ile geçiş daha doğal, pikseller de ikiye katlandı ve DC karartma da destekleniyor.

Diğer özellikler arasında telefonun işlem ihtiyaçlarını karşılamak için amiral gemisi düzeyinde bir Snapdragon 870 işlemci, arkada dörtlü kamera kurulumu ve 55W hızlı şarj desteğine sahip 4.200mAh pil yer alıyor.

Kamera kurulumu, 64MP ana sensörle bir araya geliyor. Düşük ışıkta iyi çekimlerle sonuçlanması gereken f/1.79 diyafram açıklığı ile geliyor. Ana lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile tamamlanıyor. Son fakat en az değil, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ekran altı selfie kamerası bulunuyor.

Bilinen diğer özellikler arasında 2021 yılında standart hale gelen USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ve 5G bağlantısı yer alıyor.

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