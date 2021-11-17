ZTE Axon 30 Ultra Space Edition, 25 Kasım’da Geliyor!

ZTE, aralarında ZTE Axon 30 Ultra‘nın da olduğu bir Axon 30 serisi akıllı telefon serisini çoktan satışa sundu. Şimdi şirket, hafıza yapılandırması açısından kayıt cihazlarını kıracak yeni bir telefon çeşidini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, ZTE Axon 30 Ultra Space Edition‘ın 25 Kasım’da piyasaya çıkacağını gösteren bir poster paylaştı. İlginç olan, telefonun 18 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip; dünyanın ilk model olması diyebiliriz.

Şimdiye kadar telefonlar, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamadan oluşan modellerle satışa çıkmıştı. Bu yeni modelle şirket, telefonun RAM’ini 2GB artırarak 18GB’a ulaşmasını sağlıyor.

Şirket tarafından paylaşılan posterden; yakında çıkacak olan bu Axon 30 Ultra Space Edition’ın sınırlı sayıda satışa sunulacağını görüyoruz. Akıllı telefon, fiyatlandırması ve bulunabilirlik bilgileri hakkında; daha fazla bilgi edinmek için önümüzdeki hafta gerçekleşecek resmi lansmanı beklememiz gerekecek.

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