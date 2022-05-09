ZTE Axon 40 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Günlerce tanıtım yaptıktan sonra ZTE; planlandığı gibi bugün ZTE Axon 40 serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Şirket, bugün ZTE Axon 40 Ultra ve ZTE Axon 40 Pro olmak üzere iki model duyurdu. Biz de bu yazımızda ZTE Axon 40 Pro’yu sizler için ele alıyoruz.

Tasarım

ZTE Axon 40 Pro, son Huawei ve Honor akıllı telefonlarında olduğu gibi; çift kameralı halka arka tasarımına sahip. Cam yapı, plastik bir çerçeve ile geliyor. Telefon 8.46mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığında. Magic Night Black, Crystal Fog Blue ve Star Orange adlı üç renk seçeneğiyle geliyor.

Cihaz, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 10 bit renk derinliğine sahip 6.67 inç esnek kavisli AMOLED ekran desteği taşıyor. Panel; 144 Hz’e kadar yenileme hızını, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızını ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesini destekliyor.

Bu arada ortalanmış delikli ekran, 3000000:1 kontrast oranına ve 4096 parlaklık seviyesine sahip. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %100’ünü kapsıyor.

Donanım

ZTE Axon 40 Pro, Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle geliyor. İşlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteği vaat ediyor. Nitekim telefon, grafen tabanlı bir soğutma (termal yönetim) sistemine de sahip. Ayrıca Android 12 tabanlı MyOS 12 işletim sistemi desteği taşıyor.

Kamera

ZTE Axon 40 Pro, arkasında dörtlü bir kamera kurulumu barındırıyor. Ayrıca sistem, 1/1.52 inç boyutunda 108 MP ana sensör; 8 MP 120 derece ultra geniş açılı lens, 2 MP 4 cm makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafta, ise 16 MP selfie kamera yer alıyor.

Diğer Özellikler ve Fiyat

ZTE Axon 40 Pro, 5.000 mAh pil ile geliyor. 66W hızlı şarj desteği taşıyor. Ayrıca ZTE Axon 40 Pro, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi bağlantı seçenekleri vaat ediyor. DTS:X Ultra desteği; x ekseni doğrusal titreşim motoru ve ekran içi parmak izi sensörü ile çift stereo hoparlöre sahip telefonun fiyatı, yaklaşık 446 dolardan başlıyor.