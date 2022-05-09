ZTE Axon 40 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE Axon 40 Ultra bugün resmiyet kazandı. Ekran altı kamera ile gelen; dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 1 destekli akıllı telefonundan bahsediyoruz. Kendisi önde kavisli bir kenar ekrana ve arkada üç adet 64 megapiksel kameraya sahip; birinci sınıf bir amiral gemisi. Şirket, Axon 40 Ultra‘yı duyurmanın yanı sıra, 144Hz ekrana ve Snapdragon 870’e sahip Axon 40 Pro’yu da piyasaya sürdü. Biz bu yazımızda ikilinin yüksek modeli ZTE Axon 40 Ultra’yı ele alıyoruz.

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Tasarım

Axon 40 Ultra 163,2 x 73,5 x 8,4 milimetre ölçülerinde ve yaklaşık 204 gram ağırlığında. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de ön tasarımı. OLED panelinde, ekran altı kamera ile donatıldığından delik veya çentik yok. Ek olarak, ekran 71 derecelik bir kavis ile son derece kavisli kenarlar sergiliyor.

Cihaz, 2480 x 1116 piksel Full HD+ çözünürlüğe; 120Hz yenileme hızına, yüzde 100 DCI-P3 renk gamına, 10-bit renklere ve alanda dahi 400 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.81 inç AMOLED ekranla geliyor. Telefonda güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü de var.

Özellikler

Axon 40 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor. İşlemci, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip. Axon amiral gemisi, üstte MiFavor UI ile Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor

Axon 40 Ultra, 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip. Bu arada cihazda kablosuz şarj desteği yok. Isı dağılımı için cihaz içerisinde 36.356mm2 alan kaplayan VC sıvı soğutma ünitesi ile geliyor.

Amiral gemisi telefonun diğer bazı özellikleri arasında DTS Ultra destekli çift hoparlör ve X ekseni lineer motor yer alıyor. Bağlantı cephesinde; çift SIM desteği, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC ve bir USB-C bağlantı noktası var.

Kamera

ZTE Axon 40 Ultra, 2,24μm geniş pikselli 16 megapiksel ekran altı selfie kameraya sahip. Ayrıca üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi; bağımsız bir piksel sürücüsü, dağıtılmış şeffaf bir devre ve özel bir UDC Pro ekran görüntüleme çipi ile geliyor. Axon 40 Ultra, diğer amiral gemisi telefonların ön kameraları gibi birinci sınıf fotoğraflar vaat ediyor.

Axon 40 Ultra’nın arka kamera kurulumu, tam piksel çok yönlü otomatik odaklamalı; OIS etkin 64 megapiksel Sony IMX787 ana kameraya sahip. Ayrıca 64 megapiksel Sony IMX787 ultra geniş kamera ve OIS özellikli 64 megapiksel telefoto periskop kamera tarafından destekleniyor. Bu arada arka kamera kurulumuna bir titreme sensörü; bir ToF sensörü ve ses yakınlaştırma ve ses tanıma için bir üçlü mikrofon kurulumu yardımcı oluyor. Ayrıca Axon 40 Ultra’nın her üç 64 megapiksel kamerası da 8K çözünürlüklü videolar çekebiliyor.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Siyah ve Gümüş renk seçeneğiyle gelen Axon 40 Ultra; 8 GB RAM + 256 GB depolama modeli için 743 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip.