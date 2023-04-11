ZTE Axon 50 Ultra’nın Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

ZTE‘nin küresel pazardaki popülaritesi Xiaomi ve Oppo gibi diğer Çinli şirketlerle karşılaştırılamayacak olsa da, onu ekran altı selfie kameralı benzersiz amiral gemilerinden veya Nubia alt markası altında piyasaya sürülen oyun telefonlarından tanıyabilirsiniz. Şirket yarın kendi ülkesinde Axon 50 Ultra adında ilginç bir cihaz daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çıkış öncesinde marka, tasarımını ve bazı ilginç özelliklerini açıkladı.

Axon 50 Ultra, geçen yıl ön tarafında bir ekran altı kamera bulunan Axon 40 Ultra‘nın üst modeli olarak piyasaya çıkacak. Nedense, yeni cep telefonu bir delik içine yerleştirilmiş geleneksel bir selfie kamerasına sahip olacak. Ancak şirket, son zamanlarda trend olan uydu bağlantı özelliğini dahil ederek bunu telafi ediyor.

Resimde de görülebileceği gibi, telefon kavisli kenarları ve düz üst ve alt kısmıyla Galaxy S23 Ultra‘ya benzer bir form faktörüne sahip. Telefon, arka kısmının üçte birini kaplayan büyük bir kamera modülüne sahip. Ana kamera sensörü büyük bir halka içine alınırken, diğer ikisi nispeten daha küçük halkalara yerleştirilmiş.

ZTE, Axon 50 Ultra’nın çift işletim sistemi ve bağımsız bir güvenlik işlemcisi kullanacağını açıkladı. Çift işletim sistemi hakkında çok az bilgi mevcut olsa da, güvenlik işlemcisi kullanıcının gizliliğini ve korumasını artıracağını varsayıyoruz. Samsung’un Knox ve Google Pixel’in Titan M2 çipine benzer şekilde, bu güvenlik çipinin cihaz için gelişmiş güvenlik önlemleri sağlaması bekleniyor.