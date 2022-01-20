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ZTE Nubia Red Magic 7, Gelecek Ay Çıkacak!

Şirket bugün Weibo üzerinden RedMagic 7 oyun akıllı telefonunun; Şubat ayında yani gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu. Ancak marka, akıllı telefonun tam lansman tarihini  henüz açıklamadı.

Ayşen Sıla

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RedMagic

ZTE Nubia, REDMAGIC markası altında çok başarılı bir oyun akıllı telefonları serisine sahip. Ve marka şimdi RedMagic 7 olarak adlandırılan; yeni nesil oyun telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket bugün Weibo üzerinden RedMagic 7 oyun akıllı telefonunun; Şubat ayında yani gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu. Ancak marka, akıllı telefonun tam lansman tarihini  henüz açıklamadı.

Son raporlara göre telefon, 6.8 inç OLED ekrana; ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Full HD+ ekran çözünürlüğü ve daha yüksek 165Hz yenileme hızıyle gelecek.

RedMagic

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile gelecek. Ve 18 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama vaat edecek. Ayrıca daha iyi performans için cihazda gelişmiş soğutma teknolojisini bekliyoruz.

Kamera bölümünde ise akıllı telefonun arka tarafında; 64 megapiksel ana sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Telefonun görüntüleri, üst orta konuma yerleştirilmiş bir şeritte dikey olarak hizalanmış kamera sensörlerini gösteriyor.

Akıllı telefonun, şirketin kendi özel kullanıcı arayüzü ile Android 12 işletim sistemini çalıştırmasını bekliyoruz. Cihaz 4.500 mAh pil ile gelebilir ve devasa 165W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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