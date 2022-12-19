ZTE Nubia Z50 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, günlerce reklamını yaptıktan sonra bugün nihayet Nubia Z50‘yi tanıttı. Markanın en yeni akıllı telefonu, çok çok uygun bir fiyata amiral gemisi seviyesinde özellikler sunuyor. Telefon yalnızca yeni bir tasarımla değil, aynı zamanda yükseltilmiş dahili ve kameralarla da geliyor.

ZTE Nubia Z50

Nubia Z50, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 10 bit renk derinliğine ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. Ekran, DCI-P3 renk gamının %100’üne kadarını, 3000000:1 kontrast oranını ve 1000 nit tepe parlaklığını destekliyor.

Metal çerçeveli cam bir gövdeye sahip. Bir de deri versiyonu var. Arka kameralar, serideki önceki modellere göre farklı şekilde yerleştirilmiş. Ayrıca telefon bir x ekseni doğrusal titreşim motoru ve çift stereo hoparlör ile geliyor.

Telefon, bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci desteği taşıyor. Aynı zamanda LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, VC soğutma sistemi de yer alıyr. Yazılım cephesinde, Android 13 tabanlı MyOS 13 işletim sistemi karşımıza çıkıyor.

Telefonun arkasında çift kamera sistemi ve şirketin NeoVision görüntüleme algoritması tarafından desteklenen 16MP OmniVision OV16A1Q ön kamera bulunuyor. 35 mm’ye eşdeğer lens, f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS ile özel 64 MP Sony IMX787 ana sensörle birlikte geliyor.

İkinci arka kamera, makro çekimler için 116 derece ultra geniş lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 50MP Samsung S5KJN1 sensörden oluşuyor. İki kamera, bir halka LED ışık ve çok kanallı bir spektral sensör tarafından destekleniyor.

Son olarak, akıllı telefon, 80 W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Beyaz, siyah veya yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkan telefonun fiytaı ise 430 dolardan başlıyor.