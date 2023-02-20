ZTE Nubia Z50 Ultra, Yakında Görücüye Çıkacak!

Aralık ayında Nubia Z50, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile çalışan ilk akıllı telefonlardan biri olarak Çin’de resmiyet kazandı. O zamandan bu yana iki ay geçti, ancak marka henüz serideki diğer modelleri piyasaya sürmedi.

Fakat görünüşe göre marka yakında yeni modelleri de satışa çıkaracak. Çünkü serinin en üst modeli olan Nubia Z50 Ultra, TENAA veritabanında tespit edildi. Cihaz, NX712J model numarasını taşıyor.

TENAA listesi şu anda özellikleri içermiyor. Listenin önümüzdeki günlerde teknik özelliklerle dolmasını bekliyoruz. Başka bir kaynağa göre, yeni Nubia Z50 Ultra, ZTE’nin dördüncü nesil ekran altı ön kamerasıyla donatılacak. Uygulanan teknolojinin BOE’den olduğu söyleniyor.

Ayrıca, ekran 2K çözünürlük ve kavisli kenarlar sunacak şekilde tasarlanmış. İkinci nesil bir ekran çipi tarafından da çalıştırılacak. Telefonun bir periskop yakınlaştırma kamerasına sahip olması bekleniyor. Son olarak, 5.000 mAh pil ile desteklendiği söyleniyor.