Günümüzde oyun sektörü oldukça geniş bir kitleye hitap etmekte, her türden oyunu içinde barındıran bu sektör son zamanlarda gelişen teknoloji ile neredeyse gerçeğe çok yakın oyunlar çıkarmakta. Bugün ki yazımızda sizlere 2 Kişi oynanabilecek online korku oyunları (Pc ve Mobil) türünden tavsiyeler vereceğiz.

Özellikle FPS oyunlarından sonra en çok oynanan oyunlar arasında yerini alan korku oyunları günümüzde oldukça popüler özellikle solo oyunların yanında birden fazla kişi ile oynanınca daha zevkli bir hale gelen korku oyunları sizlere keyifli dakikalar yaşatabilir. Gelelim 2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarından Pc’deki ve mobil oyunlara bir göz atalım.

2 Kişi Oynanabilecek Online Bilgisayar Korku Oyunları

Phasmophobia

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan Phasmophobia son zamanların en popüler korku oyunudur.

Hunt Showdown

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan Hunt Showdown son zamanların en popüler korku oyunudur.

Devour

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan Devour son zamanların en popüler korku oyunudur.

In Sılence

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan In Sılence son zamanların en popüler korku oyunudur.

Fear Therapy

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan Fear Therapy son zamanların en popüler korku oyunudur.

Forewarned

2 kişi oynanabilecek online korku oyunlarının bilgisayar kısmında yerini alan Forewarned son zamanların en popüler korku oyunudur.

2 Kişi Oynanabilecek Online Mobil Korku Oyunları

Horror Hunt

2 Kişi oynanabilecek online mobil korku oyunları arasında yerini alan Horror Hunt arkadaşlarınız ile gerilim ve macera dolu dakikalar yaşamanızı sağlar.

Horrorfield

2 Kişi oynanabilecek online mobil korku oyunları arasında yerini alan Horrorfield arkadaşlarınız ile gerilim ve korku dolu dakikalar yaşamanızı sağlar.

Horror Show

2 Kişi oynanabilecek online mobil korku oyunları arasında yerini alan Horror Show grafik kalitesi biraz düşük olsa bile arkadaşlarınız ile gerilim ve korku dolu dakikalar yaşamanızı sağlar.

Dead By Daylight Mobile

2 Kişi oynanabilecek online mobil korku oyunları arasında yerini alan Dead By Daylight Mobile oldukça kaliteli bir oyun olup bile arkadaşlarınız ile gerilim ve korku dolu dakikalar yaşamanızı sağlar.

En İyi Açık Dünya Oyunları!