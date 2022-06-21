2022 Audi Fiyat Listesi – Sıfır Audi Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatının önemli bir parçası haline geldi. Bu yüzden dünya üzerinde birçok araba firması yer alıyor. Tüm dünyada sevilen ve ülkemizde de belirli bir hayran kitlesi bulunan Alman otomobil devi Audi, güncel araç fiyatlarını açıkladı. Bugünkü yazımızda sizlere Audi 2022 güncel fiyat listesini paylaşacağız.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Özellikle gelişen dünya pazarıyla beraber hemen hemen her evde bir adet araç bulunuyor. Ancak pandemiden sonra düzelmeyen ekonomik durum ve kur dalgalanmaları yüzünden araç fiyatları tavan yapmış durumda. Neredeyse her ay yeni bir fiyatla karşılaşırken, piyasada da araç bulmak gittikçe zorlaşıyor.

Özellikle ülkemizde çokça tercih edilen Alman üretimli araçlar arasında en çok kullanılan marka olan Audi araç fiyatlarında oldukça dalgalanma mevcut. Yazımızda ki araba fiyatları güncel fiyatlardır.

Audi A8 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Audi A8 S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI – 8.314.826 TL

Audi A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic – 6.501.774 TL

Audi A8 L 55 TFSI quattro 340 hp tiptronic – 6.501.774 TL

Audi Q8 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Audi Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic – 3.737.742 TL

Audi RS Q8 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic – 7.488.637 TL

Audi A5 Cabrio Sıfır Araç Fiyatları

A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI. – 1.827.872 TL

A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. – 1.801.912 TL

A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. – 1.902.507 TL

A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI. – 1.876.547 TL

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