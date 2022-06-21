Skoda 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Skoda Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatının önemli bir parçası haline geldi. Bu yüzden dünya üzerinde birçok araba firması yer alıyor. Ülkemizde oldukça sıklıkla tercih edilen Skoda, güncel araç fiyatlarını açıkladı. Bugünkü yazımızda sizlere Skoda 2022 Haziran güncel fiyat listesini paylaşacağız.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Özellikle gelişen dünya pazarıyla beraber hemen hemen her evde bir adet araç bulunuyor. Ancak pandemiden sonra düzelmeyen ekonomik durum ve kur dalgalanmaları yüzünden araç fiyatları tavan yapmış durumda. Neredeyse her ay yeni bir fiyatla karşılaşırken, piyasada da araç bulmak gittikçe zorlaşıyor. Piyasanın durumu oldukça kötüyken piyasada kalmayı başaran nadir araç firmalarından birisi Skoda oldu.

2022 yılıyla beraber birçok araba markası elektrikli araç üzerine yoğunlaştı. Bu durum normal araçların fiyatlarını da etkiledi. Özellikle ülkemizdeki vergi ve dalgalanmalar fiyatların iyice artmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıla oranla bu fiyat artışından etkilenen markalardan birisi de Skoda oldu. Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Skoda, Haziran ayında büyük bir zam uyguladı.

2022 Haziran Skoda Fabia Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite – 459.400 TL

Skoda Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Elite – 494.900 TL

Skoda Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Premium – 539.900 TL

2022 Haziran Skoda Octavia Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik – 759.900 TL

Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik – 806.900 TL

Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Premium Benzin Otomatik – 847.900 TL

Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik – 894.900 TL

Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline – 1.039.900 TL

Skoda Octavia 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS Dizel Otomatik – 1.749.900

Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout Benzin Otomatik – 1.079.900 TL

2022 Haziran Skoda Scala Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort Benzin Otomatik – 599.900 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik – 634.900 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Benzin Otomatik – 704.900 TL

Skoda Scala 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik – 729.900 TL

2022 Haziran Skoda Superb Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik – 924.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik – 999.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige Benzin Otomatik – 1.144.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline Benzin Otomatik – 1.249.900 TL

Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal Benzin Otomatik – 1.324.900 TL

Skoda Superb 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal Dizel Otomatik – 1.899.900 TL

Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal Dizel Otomatik – 1.144.900 TL

Skoda Superb Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Scout Benzin Otomatik – 1.349.900 TL

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