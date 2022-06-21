Ssangyong 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Ssangyong Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatının önemli bir parçası haline geldi. Bu yüzden dünya üzerinde birçok araba firması yer alıyor. Tüm dünyada sevilen ve ülkemizde de belirli bir hayran kitlesi bulunan Ssangyong, güncel araç fiyatlarını açıkladı. Bugünkü yazımızda sizlere Ssangyong 2022 Haziran güncel fiyat listesini paylaşacağız.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Özellikle gelişen dünya pazarıyla beraber hemen hemen her evde bir adet araç bulunuyor. Ancak pandemiden sonra düzelmeyen ekonomik durum ve kur dalgalanmaları yüzünden araç fiyatları tavan yapmış durumda. Neredeyse her ay yeni bir fiyatla karşılaşırken, piyasada da araç bulmak gittikçe zorlaşıyor.

2022 yılıyla beraber birçok araba markası elektrikli araç üzerine yoğunlaştı. Bu durum normal araçların fiyatlarını da etkiledi. Özellikle ülkemizdeki vergi ve dalgalanmalar fiyatların iyice artmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıla oranla bu fiyat artışından etkilenen markalardan birisi de Ssangyong oldu. Ülkemizde çok tutulmasa da belirli bir hayran kitlesine sahip olan Ssangyong, Haziran ayında büyük bir zam uyguladı.

Ssangyong 2022 Haziran fiyat listesi şu şekilde;

Ssangyong Korando 2022 Haziran Fiyat Listesi

Yeni Korando / 1.5 Turbo Benzinli 4×2 AT Limited – 840.000 TL

Yeni Korando / 1.5 Turbo Benzinli 4×2 AT Platinum – 950.000 TL

Yeni Korando / 1.6 Dizel 4×2 AT Platinum – 1050.000 TL

Ssangyong Musso 2022 Haziran Fiyat Listesi

Yeni Musso Grand / 2.2 Dizel 4×2 MT Platinum – 700.000 TL

Yeni Musso Grand / 2.2 Dizel 4×2 AT Platinum – 735.000 TL

Yeni Musso Grand / 2.2 Dizel 4×4 MT Platinum – 795.000 TL

Suzuki 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Suzuki Araç Fiyatları