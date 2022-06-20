Suzuki 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Suzuki Araç Fiyatları

Otomobiller insanların hayatını en çok kolaylaştıran ulaşım araçlarının başında geliyor. Özellikle otomobil fiyatları çoğu insan için hayati önem taşıyor. Eskiyen araçlarınızı ve yeni almak istediğiniz araçlarınızı seçerken fiyatlara bakıyorsunuz. Dünya genelinde hakim olan ve ülkemizde de hissedilen ekonomik sıkıntılar araç fiyatlarına yansımış durumda. Bugünkü yazımızda hem dünyada hem de ülkemizde sıkça tercih edilen araçların başında gelen Suzuki markasının güncel fiyatlarını paylaşacağız.

En iyi Japon araba markalarından birisi olan Suzuki, dünya genelinde oldukça fazla sevilen araçların başında geliyor. Bu sevilmenin asıl sebebi ise fiyat performansa dayalı araçları piyasaya sürmesi olarak biliniyor. Özellikle uygun fiyatları hemen hemen her kesim insanın rahatlıkla bu araçlardan satın almasına yol açıyor.

Hem dünya üzerinde devam eden hem de ülkemizde de büyük ölçüde hissedilen ekonomik sıkıntılar, araç piyasasını derinden etkiledi. Özellikle kur dalgalanmaları ve vergiler yüzünden araç fiyatları tavan yaptı. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi olan Suzuki, Haziran ayında araç fiyatlarına zam yaptı.

Suzuki 2022 Haziran güncel fiyat listesi şu şekilde;

2022 Haziran Ayı Suzuki Vitara Hibrit Sıfır Araç Fiyat Listesi

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance 4×2 (Tek Renk) Benzin Otomatik – 679.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance 4×2 (Çift Renk) Benzin Otomatik – 685.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT 6AT GL Elegance 4×4 (Tek Renk) Benzin Otomatik – 739.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT 6AT GL Elegance 4×4 (Çift Renk) Benzin Otomatik – 745.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium 4×2 (Tek Renk) Benzin Otomatik – 789.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium 4×2 (Çift Renk) Benzin Otomatik – 795.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium 4×4 (Tek Renk) Benzin Otomatik – 849.000 TL

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium 4×4 (Çift Renk) Benzin Otomatik – 855.000 TL

2022 Haziran Ayı Suzuki Yeni Jimny Sıfır Araç Fiyat Listesi

Suzuki Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) Benzin Otomatik – 849.000 TL

Suzuki Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Çift Renk) Benzin Otomatik – 855.000 TL

2022 Haziran Ayı Suzuki Swift Hibrit Sıfır Araç Fiyat Listesi

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno – 549.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) – 553.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GLX Premium – 585.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) – 589.000 TL

2022 Haziran Ayı Suzuki S-Cross Hibrit Sıfır Araç Fiyat Listesi

Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance – 759.000 TL

Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance – 819.000 TL

Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium – 829.000 TL

Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium – 889.000 TL

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