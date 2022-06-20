Jaguar 2022 Fiyat Listesi – Sıfır Jaguar Araç Fiyatları

Otomobiller insanların hayatını en çok kolaylaştıran ulaşım araçlarının başında geliyor. Özellikle otomobil fiyatları çoğu insan için hayati önem taşıyor. Eskiyen araçlarınızı ve yeni almak istediğiniz araçlarınızı seçerken fiyatlara bakıyorsunuz. Dünya genelinde hakim olan ve ülkemizde de hissedilen ekonomik sıkıntılar araç fiyatlarına yansımış durumda. Bugünkü yazımızda hem dünyada hem de ülkemizde sıkça tercih edilen araçların başında gelen Jaguar markasının güncel fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Klas araçlarının başında gelen ve kendine has bir kullanıcı kitlesi olan Jaguar, dünya genelinde çok tercih edilen araçların başında yer alıyor. Özellikle sınırlı sayıda ürettikleri araçlar ve klasları diğer araçlardan onları farklı kılıyor.

Jaguar araçlar ülkemizde çok tercih edilmese de belirli bir hayran kitlesi mevcut. Özellikle hayatında bir kez bile Jaguar bir araca binmiş kişi, Jaguar’dan asla vazgeçemiyor. Bununla birlikte girdiği her ortamda kendini belli eden Jaguar, kullanıcılara özel hissiyat yaşatıyor.

2022 Haziran ayı Jaguar güncel fiyatları şu şekilde;

Yeni Jaguar E-Pace 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Jaguar E-Pace S 1.5 P160 Benzin Otomatik – 1.859.188 TL

Jaguar E-Pace SE 1.5 P160 Benzin Otomatik – 1.965.122 TL

Jaguar E-Pace R-Dynamic S 1.5 P160 Benzin Otomatik – 1.943.936 TL

Jaguar E-Pace R-Dynamic SE 1.5 P160 Benzin Otomatik – 2.049.870 TL

Jaguar E-Pace R-Dynamic HSE 1.5 P160 Benzin Otomatik – 2.208.772 TL

Yeni Jaguar F-Pace 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Jaguar F-Pace SE 2.0 D204 – 3.288.809 TL

Jaguar F-Pace R-DYNAMIC SE 2.0 D204 – 3.406.514 TL

Jaguar F-Pace R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 – 3.759.629 TL

Yeni Jaguar I-Pace 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Jaguar I-Pace SE Dizel Otomatik – 2.488.304 TL

Jaguar I-Pace HSE Dizel Otomatik – 2.733.130 TL

Yeni Jaguar XE 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Jaguar XE R-Dynamic SE 2.0 D204 Dizel Otomatik – 2.509.013 TL

Yeni Jaguar F-Type 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Jaguar F-Type Coupe R-Dynamic Benzin Otomatik – 3.686.063 TL

Jaguar F-Type Covertıble R Dynamic Benzin Otomatik – 3.921.473 TL

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