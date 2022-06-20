Toyota, Compact Cruiser EV Konsept Otomobilini Tanıttı

Toyota, Compact Cruiser EV konsept otomobilinin daha fazla görüntüsünü yayınladı. Compact Cruiser EV, Toyota ve Lexus tarafından geçen yıl Tokyo’da ortaklaşa ortaya çıkarılan küçük boyutlu bir arazi aracı konsepti olarak karşımıza çıkıyor. Şirket şimdi, duyurulmasından bu yana eleştiriler alan otomobilin bazı harika görüntülerini paylaştı.

Compact Cruiser EV, Auto&Design Magazine tarafından konsept araçlar için 2022 Araba Tasarım Ödülü’ne layık oldu. Toyota, konseptin daha fazla fotoğrafını, çizimlerini ve eskizlerini yayınlayarak konsept otomobili daha da aydınlatıyor.

Compact Cruiser EV, Fransa’nın Nice kentindeki Toyota Avrupa Tasarım Geliştirme Merkezi tarafından ortaya çıktı. Toyota’nın birinci nesil Land Cruiser’ının bazı özelliklerini, FJ Cruiser’dan ilham alan tasarımı bir araya getiriyor.

Aynı zamanda, sağlamlığı kompaktlıkla birleştiren yana monteli bir merdivene ve bir tavan rafına sahip. Görüntüler oldukça aydınlatıcı ancak müşteriler piyasada; bebek bir Land Cruiser EV için can atıyor olabilir.

Toyota, Compact Cruiser EV için hedef müşteri tabanının açık hava eğlence ilgi alanlarına sahip şehir sakinleri olduğunu söylüyor. Temel teknik detaylar hala eksik olsa da Compact Cruiser EV kısa zamanda üretiim hattına girecek.

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