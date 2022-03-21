Hidrojen Yakıtlı Toyota Mirai Görücüye Çıktı!

Toyota, yeni bir araç piyasaya sürdü. Ancak bu model birden fazla nedenden dolayı özel. Hidrojen yakıtı nedeniyle son derece çevre dostu. Hindistan pazarına giren araba, daha öncesinde dünya çapında da görücüye çıkmıştı.

Şirket, hidrojen yakıt hücreli arabaların fizibilitesini araştırmak ve analiz etmek için çalışacak; yeni bir araştırma ve geliştirme projesini de duyurdu. Japon Otomobil devi, Hindistan yollarını ve iklim koşullarını kullanacak bölgede; pilot çalışma programını yürütmek için Uluslararası Otomotiv Teknolojisi Merkezi (ICAT) ile birlikte çalışacak.

Mirai şu anda küresel bir ürün ve hatta türünün en gelişmiş araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Toyota Mirai’nin yeni nesli; önceki versiyonuna göre daha iyi yol tutuşu ile birlikte yüzde 30’a kadar daha fazla menzil sunmayı vaat ediyor.

Resmi iddialara göre, araç tek bir tam şarjla 600 kilometreye kadar maksimum menzil sunuyor. Benzinle çalışan bir arabaya benzer şekilde anında yeniden doldurulabiliyor. Bu, birçok elektrikli aracın karşılaştığı yeniden doldurma süresi sorununu bile azaltıyor.

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