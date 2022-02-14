Toyota Manuel Şanzıman Patenti Aldı

Elektrikli bir araçta manuel şanzıman fikri şu anda uzak bir düşünce. Çünkü günümüzde mevcut EV modelleri yalnızca otomatik şanzımanla geliyor. Bununla birlikte, Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin EV’ler için manuel şanzıman fikriyle uğraşıyor olabileceğini gösteriyor.

Alınan yeni patentte sürücünün istediği zaman manuel şanzımana geçmesini sağlayacak debriyaj pedalı ve vitesi yer alıyor. Bununla birlikte, Toyota bu teknolojiyi bir EV’de gerçekleştirmek için biraz daha uğraşacak.

Patent başvurusu, çıkışı geleneksel bir araca göre modelleyen bir motor kontrol cihazını gösteriyor. Bu bileşenin çalışma mekanizması, elektrikli araçlarda manuel şanzıman olarak adlandırılabilecek teknolojinin merkezinde yer alıyor.

Manuel şanzıman mekanizmasının diğer detayları şu anda çok ayrıntılı olmasa da, bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Bakalım gelecekte nelerle karşı karşıya olacağız.

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