2022 Toyota Tundra İle Tanışın – Yenilikçi ve Harika

Toyota, hibrit otomobilleri popüler hale getirmek için diğer tüm otomobil üreticilerinden daha çok çalıştı. Japonya’nın en büyük otomobil üreticisi, Amerika Birleşik Devletleri’ne hibrit getiren ilk şirket olmayabilir (o Honda’ydı ); ancak Toyota Prius fikri şirketi kalıcı hale getirdi. Son on yılda Toyota, varlığını Prius’un popülaritesi üzerine inşa etti ve neredeyse her tür araca hibrit güç aktardı.

On yılı aşkın bir süredir Tundra’nın ilk yeniden tasarımı için Toyota her şeyi yaptı. 2022 Tundra agresif, sağlam tasarımıyla Amerikalı rakiplerini geçmek için fazlasıyla uğraşıyor. Çoğu donanım seviyesi, üst Capstone modelindeki 22 inçlik jantlar da dahil olmak üzere, bunun üzerine iyi bir krom yardımı sağlıyor.

Tüm hibrit modellerde 14,0 inç dokunmatik ekran; (hibrit olmayan modeller standart donanım olarak daha küçük bir ekrana sahip) ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile 12,3 inç dijital gösterge paneli var.

Ayrıca Tundra, Toyota’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve doğal dilde ses tanıma; bulut tabanlı navigasyon, Apple Music/Amazon Music entegrasyonu ve kablosuz gibi özellikler ekleyen; yeni Audio Multimedya bilgi-eğlence sistemini alan ilk model oldu.

Bu arada Hibrit güç aktarma sistemi; standart Tundra’dan çift turboşarjlı 3.5 litrelik V6 ve 10 vitesli otomatik şanzıman ile başlıyor. Toyota daha sonra şanzımanın çan muhafazasına bir elektrik motoru ve debriyajın yanı sıra; arka koltukların altına bir nikel-metal hidrit pil takımı ekliyor. 437 beygir gücüne sahip bu harika araç rüyalarınızı süsleyecek.

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