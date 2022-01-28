2023 Toyota Sequoia rüyalarınızın aracı olabilir

Otomotiv teknolojisinin son on beş yılda ne kadar ilerlediğini anlamak istiyorsanız; Toyota Sequoia’ya bir göz atın. Toyota’nın tam boyutlu SUV‘si en son 2007 model yılı için yeniden tasarlandı ve adeta göz kamaştırıyor.

Yeniden tasarlanan 2023 Toyota Sequoia; sağlam çekme kapasitesi ve arazi kabiliyeti gibi eski tarz SUV özelliklerini koruyor; ancak mevcut teknoloji standartlarını karşılayan modern özellikler de vaat ediyor.

Sequoia, 2022 Tundra’da piyasaya sürülen yeni Toyota Audio Multimedya bilgi-eğlence sistemine sahip. 8.0 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto ve beş adede kadar cihazı destekleyebilen; 4G LTE Wi-Fi erişim noktası standartıyla geliyor.

Daha yüksek donanım seviyelerinde 14,0 inç dokunmatik ekran vaat ediyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi ayrıca Amazon Music, Apple Music; bulut tabanlı navigasyon ve kablosuz yazılım güncellemelerini de destekliyor.

Toyota, özellikle çekmeyi hedefleyen bazı özellikler ekledi. Römork Yedekleme Kılavuzu, bir römorkla geri giderken yardım, düz yol yardımı, SUV ve römorkun geri giderken düz kalmasına yardımcı olmak için otomatik olarak direksiyon girdisi sağlıyor.

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