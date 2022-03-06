Toyota, Türkiye’de Üretimi Durduruyor!

Dünya çapında yaşanan çip krizi yüzünden dev otomobil şirketi Toyota, Türkiye’deki fabrikası üretimi durduruyor.

Dünya üzerinde büyük dezavantaj yaratan pandemi, beraberinde birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle pandemi süresince en büyük sorunlardan birisi çip kriziydi. Son olarak Toyota, devam eden çip krizi yüzünden Türkiye’de üretimi durdurma kararı aldı.

Sakarya içerisinde yer alan Toyota üretim fabrikası, 7 ile 12 Mart tarihleri arasında çalışmayacağını açıkladı. Toyota, alınan bu kararın 2021 yılında alındığına değindi. Türkiye’de bulunan fabrikalarında üretim sayısını her yıl giderek artıran Toyota Otomotiv Sanayi, geçtiğimiz yıl içerisinde 230 binden fazla otomobil üretildiğini açıkladı. Bu araçlarınsa 190 bine yakın adetinin başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir haftalık kapanmanın ardından, fabrika yeniden üretim çalışmalarına başlayacak. Bu durumun malzeme eksikliğinden değil, stokları kontrol etmek için yapıldığını söyledi.

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