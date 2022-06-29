2022 Cupra Fiyat Listesi – Sıfır Cupra Araç Fiyatları

Günümüzde insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü otomobiller karşılıyor. Özellikle zaman ve hızdan tasarruf ettiren araçlar, insanların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu yüzden dünya üzerinde birçok araba markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesi olan Cupra, tüketicilere muhteşem bir ulaşım deneyimi sunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere 2022 Cupra fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobiller, insanların hayatına önemli bir yere sahip. Özellikle zamanın çok değerli olduğu anlarda, insanların imdadına otomobiller koşuyor. Dünya üzerinde hemen hemen her bütçeye uygun araçlar bulunuyor. Bu araçlar konfor ve donanım açısından birbirinden farklılık gösteriyor. Cupra, dünya üzerinde en konforlu araçların başında geliyor.

Pandeminin hayatımıza girmesi, bizi her anlamda olumsuz etkiledi. Özellikle ev ve araç fiyatları tavan yaptı. Dünya üzerinde üretim miktarı azaldı. Bununla birlikte ülkemizde yer alan vergiler ve kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı. 2022 yılıyla beraber her ay araç fiyatları zamlanıyor. Haziran ayında yaşanan zamlarda Cupra fiyatları zamlandı.

Cupra Ateca Fiyat Listesi Haziran 2022

Ateca 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive 1.875.000 TL

Cupra Leon Fiyat Listesi Haziran 2022

Leon 2.0 TSI 300 HP DSG 1.625.000 TL

Cupra Formentor Fiyat Listesi Haziran 2022

Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG 1.000.000 TL

Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 1.725.000 TL

DS 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır DS Araç Fiyatları