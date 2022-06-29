DS 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır DS Araç Fiyatları

Otomobiller, insan hayatının ulaşım konusunda en çok başvurduğu araçlardır. Bu yüzdendir ki, dünya üzerinde birçok araba markası bulunuyor. Bunlardan hem ülkemizde hem de dünyada kullanıcı sayısı azda olsa DS, hem konfor hem de performansa dayalı araçlar üretiyor. Bugünkü yazımızda 2022 DS araç fiyatlarını paylaşacağız.

DS Automobiles, Groupe PSA’nın lüks otomotiv bölümüdür. DS, başlangıçta 2009 yılında Citroen’in premium bir alt markası tanıtılmış olup 2014’te bağımsız bir marka haline geldi. Fransız otomobil devi Citroen’in kurucularından oluşan bu otomobil markası ülkemizde pek yaygın kullanılmamakta.

DS 7 Automobiles 2022 Haziran Sıfır Fiyat Listesi

DS 7 CROSSBACK Performance Line PureTech 225 Otomatik, Benzinli – 1.298.100 TL

DS 7 CROSSBACK Rivoli PureTech 225 Otomatik, Benzinli – 1.328.500 TL

DS 7 CROSSBACK Ligne Noire Özel Serisi PureTech 225 Otomatik, Benzinli – 1.332.700 TL

DS 7 CROSSBACK Rivoli E-TENSE 4X4 300, Şarj Edilebilir Hibrit – 1.844.100 TL

DS 7 CROSSBACK Opera E-TENSE 4X4 300, Şarj Edilebilir Hibrit – 1.892.400 TL

DS 9 Automobiles 2022 Haziran Sıfır Fiyat Listesi

DS 9 Performance Line Puretech 225, Benzinli – 1.506.600 TL

DS 9 Rivoli Puretech 225, Benzinli – 1.550.300 TL

DS 9 Rivoli+ Puretech 225, Benzinli – 1.597.100 TL

DS 9 Opera Puretech 225, Benzinli – 1.711.300 TL

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