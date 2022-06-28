2022 Dacia Fiyat Listesi – Sıfır Dacia Araç Fiyatları

İnsanların ulaşım ihtiyacını karşılayan otomobiller, hem konfor hem de zaman konusunda insanlara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden dünya üzerinde birçok araba markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde büyük bir kullanıcı sayısına sahip olan Dacia, düşük fiyatları ile insanların ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Dacia 2022 fiyatları paylaşacağız.

Hem konfor hem de uygun fiyat denildiği zaman akla gelen ilk markalardan birisi olan Dacia, ülkemizde büyük bir kitleye hitap ediyor. Özellikle uygun fiyat ve düşük maliyetli yedek parçaları insanların bu aracı seçmesini sağlıyor.

Dünyayı kasıp kavuran salgından sonra dünya üzerinde her şeyin fiyatında büyük bir artış yaşandı. Belki de bu artış en çok araç piyasasında hissedildi. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve uygulanan vergiler, araçların fiyatını uçurdu. 2022 yılıyla beraber neredeyse hemen hemen her ay araç fiyatlarına zam geliyor. Bu zamlardan Dacia’da etkileniyor.

Dacia Yeni Sandero 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 456.000 TL

Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 467.000 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg – 446.900 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg – 460.000 TL

Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 497.000 TL

Dacia Yeni Duster 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Dacia Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 – 475.000 TL

Dacia Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2 – 497.000 TL

Dacia Yeni Duster Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2 – 518.000 TL

Dacia Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 – 550.000 TL

Dacia Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 4×4 – 543.000 TL

Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 – 548.000 TL

Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 – 680.000 TL

Dacia Yeni Duster Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 – 593.000 TL

Dacia Lodgy 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Dacia Lodgy Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull – 541.900 TL

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