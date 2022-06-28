Hyundai 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Hyundai Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle zamanın çok değerli olduğu kısımlarda kişisel araçlar hayat kurtarır. Bu yüzdendir ki dünya üzerinde milyonlarca araç ve birçok araç markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada oldukça popüler olan ve hemen hemen her kesime hitap eden Hyundai, kullanıcılara muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere Hyundai 2022 Haziran fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Güney Kore üretimi olan Hyundai ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmekte. Konfor ve sürüş anlamında oldukça kullanılışlı olan Hyundai motor gücü ve tasarruf kategorisinde ön plana çıkan otomobiller arasında yerini almakta.

Pandemiden sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu sorunları belki de en çok araba piyasasında hissettik. Özellikle 2022 yılıyla beraber neredeyse her ay araç fiyatları güncellendi. Haziran ayında da güncellenen araç markalarında, Hyundai araçlarda yer alıyor.

Hyundai i10 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai 1.0 MPi 67 PS – 315.000 TL

Hyundai 1.0 MPi 67 PS (Otomatik) – 353.000 TL

Hyundai 1.2 MPi 84 PS – 365.000 TL

Hyundai 1.2 MPi 84 PS (Çift Renk) – 382.000 TL

Hyundai i20 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai 1.4 MPi 100 PS – 372.000 TL

Hyundai 1.4 MPi 100 PS (Otomatik) – 427.000 TL

Hyundai 1.4 MPi 100 PS – 478.000 TL

Hyundai Bayon 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel – 437.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik – 468.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI Style Otomatik – 485.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI Elite – 497.000 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Style DCT – 526.000 TL

Hyundai Elantra

Hyundai 1.6 MPi 123 PS – 524.000 TL

Hyundai 1.6 MPi 123 PS (Otomatik) – 589.000 TL

Hyundai 1.6 MPi 123 PS (Smart) – 645.000 TL

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