Mercedes Benz 2022 Fiyat Listesi – Sıfır Mercedes Benz Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle zamanın çok değerli olduğu kısımlarda kişisel araçlar hayat kurtarır. Bu yüzdendir ki dünya üzerinde milyonlarca araç ve birçok araç markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada oldukça popüler olan ve hemen hemen her kesime hitap eden Mercedes Benz, kullanıcılara muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere Mercedes Benz 2022 Haziran fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Alman otomobil devi olan Mercedes Benz ülkemizde oldukça yaygın bir kesimde bulunuyor lüks görünümü ile gözlere hitap eden otomobil. Lüks kesimlere oldukça hitap eden Mercedes Benz Alman otomobilleri arasında zirveye oynamakta.

Pandemiden sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu sorunları belki de en çok araba piyasasında hissettik. Özellikle 2022 yılıyla beraber neredeyse her ay araç fiyatları güncellendi. Haziran ayında da güncellenen araç markalarında, Mercedes araçlarda yer alıyor.

Mercedes Benz CLA 200 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mercedes CLA 200 – 1.014.500 TL

Mercedes CLA 200 4MATIC – 1.083.500 TL

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC – 2.424.000 TL

Mercedes Benz CLS 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mercedes CLS 300 d 4MATIC AMG – 3.069.000 TL

Mercedes CLS 400 d 4MATIC AMG – 3.794.000 TL

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Performance – 4.745.500 TL

Mercedes EQS 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mercedes EQS 580 4MATIC Heritage Edition – 4.459.500 TL

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – 4.928.500 TL

Mercedes Benz GLC 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mercedes GLC 200 4MATIC – 1.708.000 TL

Mercedes GLC 220 d 4MATIC – 1.852.000 TL

Mercedes GLC 300 d 4MATIC – 2.005.000 TL

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