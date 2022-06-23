BMW 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır BMW Araç Fiyatları

Ulaşımın en önemli parçalarından olan otomobiller, insanların hayatını büyük oranda kolaylaştırıyor. Dünya üzerinde birçok otomobil markası bulunuyor. Bu markalardan bazıları da ülkemizde hizmet veriyor. Bu markalar arasında ülkemizde çokça tercih edilen BMW, ülkemizde hizmet veren ve belirli bir popülerliği olan araç markalarının başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere BMW 2022 güncel fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Böyle olduğu için talep çok fazla oluyor. Ancak pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı. Özellikle ülkemizde alınan vergilerle beraber araç fiyatları ev fiyatlarını yakaladı.

Alman otomobil devi BMW yıllardır ülkemizde tercih edilmekte hem konforlu, hem de kullanışlı bir yapıya sahip olan BMW Alman markaları arasında başı çekmekte.

BMW 5 Serisi Sedan 2022 Haziran Model Fiyatları

BMW 520i Sedan Luxury Line – 1.893.000 TL

BMW 520i Sedan M Sport – 1.937.000 TL

BMW 530i xDrive Sedan Luxury Line – 2.901.300 TL

BMW 530i xDrive Sedan M Sport – 2.966.100 TL

BMW 520d xDrive Sedan Luxury Line – 2.760.200 TL

BMW 520d xDrive Sedan M Sport – 2.824.900 TL

BMW M 2022 Haziran Model Fiyatları

BMW M235i xDrive M Performance Edition – 2.171.100 TL

M3 Sedan Competition M xDrive – 5.778.800 TL

BMW M440i xDrive Coupe – 4.427.900 TL

BMW M440i xDrive Gran Coupe – 4.764.600 TL

M4 Coupe Competition M xDrive – 5.759.600 TL

M4 Cabrio Competition M xDrive – 5.966.400 TL

BMW i4 M50 – 2.851.700 TL

BMW M5 xDrive Sedan Competition – 7.920.900 TL

BMW M8 Coupe xDrive Competition – 9.333.300 TL

BMW M8 Cabrio xDrive Competition – 9.667.400 TL

BMW M8 Gran Coupe xDrive Competition – 9.693.300 TL

BMW iX 2022 Haziran Model Fiyatları

BMW iX xDrive40 First Edition Essence – 3.169.500 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Sport – 3.191.700 TL

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