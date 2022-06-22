Seat 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Seat Araç Fiyatları

Ulaşımın en önemli parçalarından olan otomobiller, insanların hayatını büyük oranda kolaylaştırıyor. Dünya üzerinde birçok otomobil markası bulunuyor. Bu markalardan bazıları da ülkemizde hizmet veriyor. Seat, ülkemizde hizmet veren ve belirli bir popülerliği olan araç markalarının başında geliyor. Bugünkü yazımızda sizlere Seat 2022 güncel fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobiller, insanların ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Böyle olduğu için talep çok fazla oluyor. Ancak pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kur dalgalanmaları araç fiyatlarını tavan yaptırdı. Özellikle ülkemizde alınan vergilerle beraber araç fiyatları ev fiyatlarını yakaladı.

Seat, hem dünya da hem de ülkemize büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle uygun fiyatlı olmasıyla beraber ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. 2022 yılıyla beraber zamlanan Seat araçlar, Haziran ayı ile birlikte bir zam daha yaşadı.

2022 Haziran Seat güncel fiyatları şu şekilde;

2022 Haziran Seat Tarraco Sıfır Araç Fiyat Listesi

Seat TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) – 1.050.000 TL

Seat TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) – 1.110.000 TL

2022 Haziran Seat İbiza Sıfır Araç Fiyat Listesi

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style – 450.000 TL

Seat YENİ IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style – 550.000 TL

Seat YENİ IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR – 650.000 TL

2022 Haziran Seat Yeni Leon Sıfır Araç Fiyat Listesi

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style – 690.000 TL

Seat LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR Benzin Otomatik – 790.000 TL

2022 Haziran Yeni Seat Arona Sıfır Araç Fiyat Listesi

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Benzin Otomatik – 600.000 TL

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Benzin Otomatik – 650.000 TL

Yeni Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR Benzin Otomatik – 650.000 TL

2022 Haziran Yeni Seat Ateca Sıfır Araç Fiyat Listesi

Seat ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience Benzin Otomatik – 870.000 TL

Seat ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR Benzin Otomatik – 890.000 TL

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