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2022 Jeep Fiyat Listesi – Sıfır Jeep Araç Fiyatları

Otomobillerde konfor denildiği zaman akla ilk gelen markalardan birisi Jeep'tir. Bugünkü yazımızda sizlere Jeep 2022 güncel fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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jeep fiyatları

Ulaşım araçlarının en popüler ve en konforlusu olan otomobiller, dünya üzerinde birçok insana hizmet veriyor. Özellikle konforlu araçlar dünyanın hemen hemen her yerinde revaçta olan modeller. Otomobillerde konfor denildiği zaman akla ilk gelen markalardan birisi Jeep’tir. Bugünkü yazımızda sizlere Jeep 2022 güncel fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Jeep, dünya üzerinde en çok tercih edilen araçların başında geliyor. Fiyatları bakımından ortalamanın biraz üstünde olsa da, sağladığı konfor bu fiyatları tamamen hak ediyor. Bununla birlikte araçların sağlamlığı ve yakıt tüketimi, diğer markalardan daha fazla ön plana çıkıyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber araç fiyatlarında çok fazla artış yaşandı. Özellikle ülkemizde devam eden ekonomik savaş ve kur dalgalanmaları, araç pazarını olumsuz yönde etkiliyor. 2022 yılında neredeyse araç fiyatları her ay güncelleniyor. Jeep markası da Haziran ayında fiyatlarını güncelledi.

Jeep Renegade 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

jeep fiyatları
  • Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4×2 – 842.450 TL
  • Renegade 1.3 150hp Limited Benzinli DDCT 4×2 – 892.450 TL
  • Renegade 1.3 150hp S Limited Benzinli DDCT 4×2 – 957.450 TL
  • Renegade S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe – 1.380.450 TL
  • Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4×2 – Sport – 840.450 TL
  • Renegade 1.3 150hp Limited Benzinli DDCT 4×2 – Sport – 882.450 TL

Jeep Compass 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

jeep fiyatları
  • Yeni Compass S1 Longitude 1.3 GSE 150hp DCT – 1.048.450 TL
  • Yeni Compass S1 Limited 1.3 GSE 150hp DCT – 1.083.450 TL
  • Yeni Compass S1 S Limited 1.3 GSE 150hp DCT – 1.230.450 TL
  • Yeni Compass S1 S Limited 1.3 PHEV 240hp 4xe AT6 – 1.669.450 TL
  • Compass Longitude 1.3 GSE 150hp DCT – Sport – 1.046.450 TL
  • Compass Limited 1.3 GSE 150hp DCT – Sport -1.078.450 TL

Jeep Wrangler 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

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  • Jeep Wrangler 2.0 272hp Rubicon 4×4 Benzinli AT – 4.052.450 TL

2022 Land Rover Fiyat Listesi – Sıfır Land Rover Araç Fiyatları

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