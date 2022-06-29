2022 Land Rover Fiyat Listesi – Sıfır Land Rover Araç Fiyatları

İnsanların ulaşım hizmetinin en popüler ve en konforlusu olan otomobiller, dünya üzerinde birçok insana hizmet veriyor. Hem konforlu hem de dayanıklı araçlar dünyanın hemen hemen her yerinde revaçta olan modellerdir. Otomobillerde konfor denildiği zaman akla ilk gelen markalardan birisi Land Rover. Bugünkü yazımızda sizlere Land Rover 2022 güncel fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Land Rover, dünya üzerinde en çok tercih edilen araçların başında geliyor. Fiyatları bakımından ortalamanın biraz üstünde olsa da, sağladığı konfor bu fiyatları tamamen hak ediyor. Bununla birlikte araçların sağlamlığı ve yakıt tüketimi, diğer markalardan daha fazla ön plana çıkıyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber araç fiyatlarında çok fazla artış yaşandı. Özellikle ülkemizde devam eden ekonomik savaş ve kur dalgalanmaları, araç pazarını olumsuz yönde etkiliyor. 2022 yılında neredeyse araç fiyatları her ay güncelleniyor. Land Rover markası da Haziran ayında fiyatlarını güncelledi.

2022 Haziran Yeni Range Rover SWB Sıfır Araç Fiyat Listesi

Yeni Range Rover HSE 3.0 D350 – 9.353.021 TL

Yeni Range Rover AUTOBIOGRAPHY 3.0 D350 – 10.031.202 TL

Yeni Range Rover FIRST EDITION 3.0 D350 – 10.407.658 TL

2022 Haziran Yeni Range Rover LWB Sıfır Araç Fiyat Listesi

Yeni Range Rover AUTOBIOGRAPHY 3.0 D350 – 10.369.992 TL

Yeni Range Rover FIRST EDITION 3.0 D350 – 10.558.32 TL

2022 Haziran Range Rover Sport Sıfır Araç Fiyat Listesi

HSE 2.0 P 300 Benzin Otomatik – 4.627.703 TL

HSE PLUS 2.0 P 300 Benzin Otomatik – 4.921.965 TL

2022 Haziran Range Rover Velar Sıfır Araç Fiyat Listesi

S 2.0 D204 – 3.324.120 TL

SE 2.0 D204 – 3.588.956 TL

R-DYNAMIC S 2.0 D204 – 3.500.678 TL

R-DYNAMIC SE 2.0 D204 – 3.765.514 TL

R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 – 4.059.776 TL

2022 Haziran Range Rover Evoque Sıfır Araç Fiyat Listesi

S 1.5 P160 – 1.901.562 TL

SE 1.5 P160 – 2.060.464 TL

R-DYNAMIC S 1.5 P160 – 1.996.903 TL

R-DYNAMIC SE 1.5 P160 – 2.155.805 TL

R-DYNAMIC HSE 1.5 P160 – 2.335.893 TL

2022 Haziran Land Rover Discovery Sıfır Araç Fiyat Listesi

SE 2.0 P300 – 3.259.382 TL

R-DYNAMIC SE 2.0 P300 – 3.450.653 TL

R-DYNAMIC HSE 2.0 P300 – 3.833.194 TL

2022 Cupra Fiyat Listesi – Sıfır Cupra Araç Fiyatları